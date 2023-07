Lista nascita, conviene farla su Amazon: il gigante dell’e-commerce vi regala 300 euro

Neonato in arrivo? Fai subito la lista nascita su Amazon: per te e per il tuo bambino 300 euro in regalo, ecco come funziona.

Da oggi grazie ad Amazon creai la tua lista nascita in modo semplice e organizzato: il gigante dell’e-commerce ha messo a disposizione di tutte le future mamme un sistema per preparare al meglio tutto il necessario per il tuo bambino. Incredibile, potrete usufruire di ben 300 euro da spendere subito. Curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

Se sei in dolce attesa devi assolutamente conoscere la nuova funzione di Amazon che vi permetterà di creare in modo facile e veloce la vostra lista nascita. Il colossal dell’e-commerce online ha pensato di venire incontro ai futuri neo-genitori e aiutarli a organizzare al meglio un momento così importante come quello dell’arrivo di un bebè.

Amazon, come funziona la lista nascita

Come molte di voi sapranno, un neonato necessita di molte cose, non solo tutine, body, ciucci e pannolini ma anche altri oggetti fondamentali. Ecco perché Amazon ha voluto aggiungere una funzione con la quale è possibile realizzare una lista di prodotti utili per il bebè. Grazie a questa i futuri genitori potranno ricevere da amici e parenti tutto ciò di cui hanno davvero bisogno.

L’idea di Amazon per i futuri genitori sembra aver fatto piacere proprio a tutti. Grazie alla nuova iniziativa lanciata dall’e-commerce online da oggi potrete ricevere uno sconto del 15% sui prodotti inseriti all’interno della lista. Ma le belle notizie non sono di certo finite qui, pensate che il risparmio garantito su Amazon arriva fino a 300€. Non dovrete far altro che andare sulla piattaforma e cercare la funzione dedicata alla lista nascita.

Lo sconto potrà essere utilizzato nei 180 giorni prima della data di arrivo del tuo bebè. Inoltre la Lista Nascita scade 90 giorni dopo la data di arrivo. Il consiglio è quella di prepararla il primo possibile per poter usufruire di questo incedibile sconto. Non dimenticarti che la lista dovrà essere attivata almeno 14 giorni prima, solo così potrai avere 300 euro di sconto. Per ottenere la promozione sulla lista nascita non dovrai far altro che seguire questa procedura: