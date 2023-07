Costa meno di 5 euro il prodotto Ikea che non può mancare per una (piacevolissima) cena all’aperto

Se volete organizzare una cena all’aperto coi fiocchi, allora dovete per forza acquistare questo prodotto Ikea che costa solo 5 euro

Non c’è niente di meglio che organizzare una fantastica cena all’aperto quando si ha a disposizione una terrazza o un balcone in casa. Invitare ospiti, servirli e passare del tempo in compagnia a contatto con la natura, molto apprezzabile soprattutto in questo periodo contrassegnato dal caldo afoso e dalle temperature torride.

Ci sono però alcune cose che dovete tenere bene in considerazione quando decidete di invitare gli ospiti per organizzare una cena all’aperto. Innanzitutto lo spazio a disposizione, per far sì che ognuno abbia il suo posto e possa muoversi con calma. E poi i tavoli, le sedie e ciò che andrete a mangiare. Ma non solo, perché anche i piccoli dettagli possono fare la differenza.

Cena all’aperto, compra questo prodotto Ikea e non te ne pentirai

Per la vostra cena all’aperto, dovete pensare anche ai minimi dettagli per non sfigurare e accontentare tutti. Esiste in particolare un prodotto di Ikea che costa appena 5 euro e vi farà fare un figurone con amici, parenti e colleghi. Potete trovarlo in qualsiasi punto fisico o anche online, lo installate in poco secondi e il gioco è fatto. La vostra serata in compagnia diventerà magnifica ed indimenticabile, non ne potrete più fare a meno!

Stiamo nello specifico parlando di SOMMARLÅNKE, una meravigliosa decorazione a LED da mettere all’esterno. Di colore bianco e funzionante a batteria, questo sistema per illuminare il tavolo è grande soli 15 centimetri ed è perfetto per far sì che non si sia il problema del buio se vi ritrovate a mangiare in spazi aperti.

Molto pratico e facile da usare, il prodotto presenta un timer integrato che si attiva automaticamente e fa partire la luce alla stessa ora ogni giorno. Con la possibilità di lasciarla attiva per ben 6 ore. Dovete poi sapere che funziona con 2 batterie AAA e che la fonte luminosa a LED integrata dura fino a 25.000 ore. Grazie alla protezione IP 44, inoltre, potete tenerla fuori anche in caso di pioggia.

Con il paralume in polipropilene e la base in plastica ABS, per la sua manutenzione vi basta usare un panno umido. Stesso discorso per poi asciugarla, qualche passata e questa lampada tornerà come nuova. Non ci sono ovviamente problemi per il montaggio, è tutto già pronto! Dovete solo inserire le batterie nell’apposita fessura e premere il pulsante di accensione. Il suo costo? Meno di 5 euro!