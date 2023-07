Gli alimenti che dovresti mangiare più spesso: la tua pelle tornerà a nuova vita

La pelle, si sa, ha bisogno degli alimenti giusti per stare bene ma quali sono quelli da consumare di più? Ecco cosa c’è da sapere in merito

Come in tantissimi sicuramente ormai sapranno, la cute ha bisogno di tanti ingredienti per stare bene e molti di questi provengono dall’alimentazione ma quali sono i cibi che andrebbero consumati di più? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento.

Ormai è noto a tutti, l’alimentazione ha un peso non indifferente sulla salute e sulla cura della cute ed è proprio per questo motivo che bisognerebbe mangiare gli alimenti giusti e che contengano tutto ciò di cui si ha bisogno per stare bene. Per quanto riguarda la pelle esistono alcuni alimenti che andrebbero consumati con costanza così da avere la cute luminosa e tonica.

Pelle e alimenti: ecco cosa mangiare per avere una cute sempre al top

Uno di questi alimenti è l’avocado. Nonostante questo frutto arrivi da lontano del Bel Paese è ormai molto consumato e negli ultimi mesi spopola sul web il gustoso ‘avocado toast’. Forse non tutti sanno che questo frutto è ricco di antiossidanti e vitamina E.

Inoltre, risulta essere molto utile per contrastare l’invecchiamento della cute e mantenere questa sempre idratata, insomma un vero e proprio toccasana. Ovviamente, non è il solo, infatti, anche le carote grazie alla vitamina A e ai tanti elementi contenuti risultano essere davvero ottime per la salute della cute.

Vi sono dunque una serie di ingredienti che rendono la propria cute migliore e tra questi, come detto in precedenza, vi sono le carote e l’avocado ma non sono gli unici ovviamente. Anche le bevande possono svolgere un’ottima azione, fra le varie da prendere in seria considerazione è il tè verde.

Molto spesso, questo semplice ingrediente che spesso si ha in casa, viene utilizzato nei vari prodotti di bellezza come creme e tonici. Tra le caratteristiche vi è quella di contrastare la degradazione del collagene. Inoltre, questa bevanda è ricca di tannini e quindi risulta utile anche per chi ha una cute grassa e con diverse impurità.

Vi è poi il salmone. Questo pesce è ricco di Omega tre che risultano essere molto importanti per il benessere della cute. Questi, infatti, rendono la pelle più elastica e maggiormente idratata. Infine, vi sono le mandorle. Questo semplice ingrediente contiene acido mandelico e flavonoidi. Ma non solo, infatti, grazie all’alfa-tocoferolo vi è la possibilità di ottenere un’ottima protezione contro i raggi Ultra violetti.