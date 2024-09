I neonati devono sempre dormire in questa posizione: tutti i medici lo assicurano

Cerchiamo di capire cosa è meglio fare per il piccolo appena arrivato in casa. Intervengono i medici su come deve dormire. Prendi nota.

L’arrivo di un neonato nella vita di una famiglia può sconvolgere un po’ gli equilibri, specialmente in un primo momento ma con il passare dei giorni tutti si ambientano a capiscono cosa è giusto fare e come. Noi oggi ti vogliamo parlare di un aspetto molto importante della vita del neonato, stiamo parlando del momento della nanna.

Cerchiamo di capire, insieme ai medici, qual è la posizione corretta che devono avere e per quale motivo. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito su un argomento così importante quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo insieme.

Neonati e sonno, ecco quello che devi assolutamente sapere

Purtroppo ci sono stati alcuni casi di morte in culla per questo motivo è assolutamente raccomandato far dormire il piccolo sulla schiena con un materasso rigido e senza il cuscino. Questo fenomeno ha un nome ben preciso che si chiama “SIDS” (Sudden Infant Death Syndrome). Ma quando può avvenire?

Solitamente, se accade, colpisce i piccoli che hanno meno di un anno di vita. Si presenta un caso ogni mille bambini, l’incidenza poi aumenta nella fascia 2/4 mesi. Non c’è ancora una spiegazione chiara ed univoca su cosa accade, come riporta anche il sito dell’Ospedale Bambino Gesù. Possiamo però conoscere quali sono i fattori che aumentano questa problematica.

La posizione a pancia sotto, o quella su di un fianco. Se il neonato ha delle infezioni respiratorie, il fumo materno, anche, incide molto. Ultimo ma non meno importante, anche un eccesso di vestiti o coperte. Un recente studio, mette in relazione anche un particolare aspetto dell’elettrocardiogramma.

Ci sono poi dei neonati che potrebbero avere una maggiori incidenza, come chi ha fratelli morti per questo problema, oppure sono nati con un peso inferiore ai 1.500 g, neonati che hanno episodi di ALTE. Ma c’è un dato positivo, grazie alle varie campagne e studi sembra esserci una riduzione del 50/70% delle morti per SIDS.

Se hai qualsiasi dubbio o domanda non esitare mai di porla al tuo pediatra che ti saprà rispondere nel modo corretto per il tuo singolo casa conoscendo te ed il neonato. Ricorda poi che il fumo vicino a un neonato non è mai una soluzione ottimale, e non lasciare giocattoli soffici accanto a lui mentre dorme, questi sono piccoli suggerimenti che ti possono aiutare.