Raffreddore nei neonati, come fare correttamente i lavaggi nasali: i consigli dell’esperta

Come si possono fare correttamente i lavaggi nasali quando i neonati hanno il raffreddore? I consigli degli esperti.

Con la fine ufficiale dell’estate, è arrivato il periodo dell’anno che non tutti amano, soprattutto chi ha figli piccoli. L’arrivo del mese di settembre, infatti, non solo vuol dire ritorno alla normalità e ingresso dell’autunno, ma anche – e soprattutto, oseremmo dire – rientro a scuola per milioni di bambini, adolescenti e neonati.

Le scuole sono iniziate nella stragrande parte dell’Italia e tantissime famiglie sono già pronte a fronteggiare tutto quello che porta con sé il ritorno nelle classi. Non solo, quindi, libri e quaderni da acquistare e sveglie all’alba, ma anche influenze e raffreddori. Ad essere maggiormente a rischio, purtroppo, sono i neonati, che – non avendo un sistema immunitario perlopiù sviluppato ed avanzato – si ammalano facilmente.

Tra i malanni più comuni di questa stagione, purtroppo, c’è proprio il raffreddore. Un malessere perlopiù innocuo, che soprattutto nei poppanti può essere risolto con qualche lavaggio nasale. Anche loro, così come le donne incinte, non possono prendere medicinali. E si è, quindi, costretti a ricorrere a questo espediente pur di liberare le loro narici dal catarro e farli stare subito meglio.

I consigli dell’esperta per fare correttamente i lavaggi nasali

Appena arriva la stagione autunnale, purtroppo, sono davvero tantissime quelle persone che si ammalano o si beccano qualche forma di raffreddamento. Se quando si parla degli adulti, però, si riesce a trovare subito una soluzione, quando si fa riferimento ai neonati, purtroppo, la risposta non è così scontata. È proprio per questo motivo che quando si beccano l’influenza, si tentano mille escamotage pur di evitare di contattare il medico e farsi prescrivere qualche medicinale.

In caso di raffreddore nei neonati, l’unica soluzione sono i lavaggi nasali. Si tratta di acqua fisiologica da inserire, tramite un’apposita siringa, all’interno della narice così da andare immediatamente a liberarla da muchi e catarro accumulato. Una pratica facile, da come si può chiaramente comprendere, che però non tutti riescono a fare senza errori.

A venire in aiuto a milioni di genitori, però, ci ha pensato il profilo Instagram @puericultrice_lorenza8, che – attraverso un brevissimo video – ha mostrato chiaramente come fare i lavaggi nasali senza rischi ed errori. L’esperta ha spiegato, quindi, di mettere il bambino di lato e di spruzzare la fialetta nella narice che si trova superiormente, rivolgendola verso l’orecchio. Una volta fatto questo, occorre asciugare il liquido in eccesso ed uscito, prendere il braccio il piccolo e tranquillizzarlo. Dopodiché, si procede alla stessa maniera anche con l’altra narice.

Con i consigli dell’esperta, adesso risulta tutto più chiaro. Non resta altro da fare che metterli in pratica appena ci sarà l’occasione così da constatare di aver sempre sbagliato fino a questo momento. Si ricorda, infatti, che procedere con il lavaggio in modo errato, può provocare danni alla mucosa nasale.