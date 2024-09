Harry e Re Carlo, la svolta improvvisa: spunta un ‘dettaglio’ molto importante

Re Carlo III prende un’importante decisione riguardo il destino del figlio minore: una svolta improvvisa attende il principe Harry.

Contro ogni pronostico, il ramoscello d’ulivo arriva dalla Royal Family. Nonostante negli ultimi anni i duchi del Sussex abbiano tentato di affossare l’immagine dell’istituzione monarchica e dei suoi membri, il sovrano regnante non ha potuto fare a meno di dedicare un pensiero al figlio minore in occasione del suo 40esimo compleanno. Domenica 15 settembre Harry ha raggiunto un traguardo esistenziale importante e, per la prima volta dal giorno della rinuncia ai titoli e agli obblighi di corte, ha ricevuto un riconoscimento dai membri senior della Royal Family.

Re Carlo III ha condiviso uno scatto del duca sorridente: “Auguriamo al Duca del Sussex un felice 40esimo compleanno oggi!”. Un pensiero che nasconde un evidente tentativo di addolcire gli animi. Non solo il monarca si è rivolto al figlio con il titolo, ma ha violato la regola secondo cui sui profili ufficiali dei royals debbano godere di riconoscimento pubblico solo le figure istituzionali. Non solo, il medesimo scatto è stato postato dai Principi del Galles sul loro account Instagram ufficiale. Una serie di liete novelle che preannunciano (forse) una riconciliazione.

Re Carlo III e Harry sulla buona strada: la decisione del sovrano

Negli ultimi anni gli unici eventi ufficiali ai quali il duca del Sussex ha presenziato sono il funerale della Regina Elisabetta II, l’incoronazione di Re Carlo III ed infine gli annuali Invictus Games. La prossima edizione dei giochi dedicati ai veterani di guerra dovrebbe tenersi a Birmingham, ragion per cui i sudditi britannici hanno espresso il desiderio di vedere finalmente riunita la famiglia. La recente decisione del monarca però riguarda qualcosa di molto più importante: un’iniziativa benefica molto cara ai royals e della quale Harry è testimonial da anni.

Ebbene, Re Carlo III non ha fatto un passo indietro su questo. “Sono onorato ancora una volta di partecipare ai WellChild Awards di quest’anno” – l’annuncio del secondogenito Windsor – “che celebrano il coraggio e i risultati straordinari dei bambini che vivono con esigenze mediche complesse”. Qualsiasi iniziativa riguardi le famiglie bisognose, piccoli e adolescenti in difficoltà, toccano particolarmente la sensibilità di William ed Harry.

Un’empatia probabilmente ereditata dalla madre, che accompagna i due fratelli ormai da quattro decenni. Carlo III non ha ostacolato la partecipazione del duca, il quale dovrà dunque tornare in territorio londinese per presenziare all’evento che si terrà lunedì 30 settembre. Il Minore incontrerà i vincitori e concederà un discorso alla platea, come da tradizione.