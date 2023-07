Vite al limite, il destino straziante: perde tanto peso, ma poi c’è un crollo improvviso

La ex paziente del celebre show ha dovuto affrontare numerosi ostacoli, che hanno rischiato di compromettere il percorso di dimagrimento.

Nel corso delle dieci edizioni, Vite al limite ci ha mostrato la forza e la tenacia di persone che desiderano cambiare la propria vita, e per farlo molti di loro sono stati costretti a superare numerosi ostacoli. Ogni paziente viene seguito dal Dottor Nowzaradan, che impone loro una dieta rigorosa e degli esercizi fisici da seguire. Se riescono a perdere abbastanza peso, possono qualificarsi per il tanto desiderato intervento di chirurgia bariatrica.

Sono svariate le ragioni per le quali i vari pazienti sono entrati nel cuore dei telespettatori, che continuano imperterriti a seguire lo show. Alcuni partecipanti però, malgrado i loro sforzi non sono stati in grado di terminare il programma, o non hanno perso abbastanza peso. Ce ne sono altri invece, che nonostante gli imprevisti sono riusciti nell’interno di cambiare la propria vita, come è accaduto a Tracey Matthews, che ha partecipato alla quinta stagione di Vite al limite.

La storia di Tracey

Nata e cresciuta in Ohio, Tracey si è rivolta al programma perché era intenzionata a perdere peso e riassumere un certo livello di autonomia. Infatti le sue condizioni di salute le permettevano a malapena di alzarsi dal letto. Però, a differenza di altri pazienti che hanno partecipato a Vite al limite, gran parte del suo peso derivava da un linfedema localizzato alle gambe. Quindi ogni qualvolta di muoveva, la donna percepiva molto dolore.

All’inizio del suo percorso di dimagrimento, la donna, che all’epoca aveva 44 anni, era arrivata a pesare 275 kg. Anche se all’inizio, seguendo la dieta del noto dottore, la Matthews è riuscita a perdere 40 kg, nelle settimane successive ha cominciato a prendere nuovamente peso. E questo ha rischiato di compromettere la sua partecipazione allo show.

La paziente però è riuscita a tornare sulla retta vita e nel giro di nove mesi è riuscita a scendere a 200 kg, qualificandola per l’intervento per la rimozione della pelle in eccesso presente nelle gambe, che si era accumulata a causa del linfedema. Questo le ha permesso di aumentare la sua mobilità, diventando piano piano sempre meno dipendente dal marito, che fino a quel momento l’aveva aiutata a svolgere le varie mansioni quotidiane.

Molti fan però si stanno chiedendo che fine abbia fatto Tracey e se sia riuscita a perdere ulteriore peso. Nonostante abbia un profilo Facebook, non ha condiviso molte informazioni sulle sua attuali condizioni di salute. Al momento vive ancora in Ohio insieme ai tre figli, che l’hanno resa nonna di ben due nipoti.

Il linfedema però non è stato completamente rimosso, anche se l’intervento di rimozione della pelle l’ha aiutata molto, soprattutto nell’incrementare i suoi movimenti. Rispondendo ad una domanda posta da un utente, la donna ha affermato che l’operazione è stata molto dolorosa, al contrario di ciò che le aveva detto il dottore. A parte questo, sembra che la sua vita sia cambiata in meglio.