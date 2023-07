Extension ciglia: con queste dritte dureranno molto più a lungo

Le extension ciglia sono ormai da qualche tempo davvero molto di moda, ma come si fa a a farle durare più a lungo? Ecco alcune dritte davvero utili

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, le extension alle ciglia sono molto di moda, ma si sa che se si decide di recarsi dall’estetista per farsele applicare, è necessario, dopo, prestare particolare attenzione altrimenti in poco tempo si staccheranno: ecco alcuni metodi per farle durare più a lungo.

Sono davvero tantissime le persone che utilizzano le extension ciglia, ma molto spesso capita di doversi recare più volte dall’estetista perché queste tendono a staccarsi e rovinarsi. Non tutti lo sanno, però esistono alcuni trucchetti per far si che queste durino più a lungo.

Le extension ciglia, com’è noto, consentono di volumizzare e rendere le ciglia più belle senza usare il mascara, ma orami si sa è necessario prestare attenzione se non si vogliono rovinare in poco tempo. Applicare questo prodotto è molto complesso e vi è la necessità di recarsi da una persona specializzata che impiegherà più o meno dai novanta ai centoventi minuti per completare il trattamento.

Extension ciglia: ecco i trucchetti per farle durare di più

Dopo aver effettuato il trattamento, l’estetista darà alla cliente alcuni consigli su come comportarsi nelle ore successive per evitare di vanificare il lavoro. Poi, però, è necessario conoscere anche altri trucchetti per consentire alle extension di non rovinarsi col tempo.

Le extension consentono di avere ciglia bellissime senza l’utilizzo del mascara. In realtà, quest’ultimo prodotto non dovrebbe essere utilizzato dal momento che al suo interno vi sono degli oli che potrebbero sciogliere la colla che tiene insieme le ciglia e di conseguenza questa si potrebbero staccare.

Proprio per la ragione appena spiegata, è preferibile evitare di utilizzare gli oli ed anche cose che al loro interno hanno l’alcol. Di conseguenza, quando si applicano le extension è molto importante prestare attenzione anche quando ci si lava i capelli ed evitare che il prodotto vada negli occhi.

Risulta, inoltre, fondamentale evitare si stropicciarsi gli occhi. Se si è deciso di applicare le extension, infatti, tale abitudine potrebbe farle cadere ma non solo vi è la possibilità che si danneggino anche quelle naturali. Infine, per far si che queste durino di più è importante non dormire con il volto rivolto verso il cuscino.