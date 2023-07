Spesa in regalo alle famiglie in difficoltà: l’iniziativa incredibile per far fronte al caro prezzi, ecco come beneficiare del bonus

Una bellissima iniziativa che si rivolge alle famiglie in difficoltà: la spesa verrà regalata. Vediamo insieme come funziona.

In tempi di rialzi e carovita, anche fare la spesa per molti è diventato un problema. Ecco allora che il Governo Meloni interviene regalando la spesa ai nuclei familiari in difficoltà. In questo articolo vi spieghiamo come si svolgerà l’iniziativa.

Chiunque sia entrato in un supermercato negli ultimi mesi si sarà accorto dell’aumento spropositato dei prezzi. E parliamo di rialzi su beni di prima necessità. È possibile tagliare su tutto ma sicuramente non sul cibo, non più di tanto almeno. Certo esistono trucchetti per ridurre un po’ i costi ma nutrirsi è una necessità fisiologica oltreché un diritto. Il Governo Meloni ha deciso di intervenire regalando la spesa alle famiglie più bisognose: un aiuto concreto in un momento davvero difficile per milioni di italiani. L’Esecutivo in questi mesi è sceso in campo con diversi bonus per agevolare i nuclei familiari con redditi più bassi. Di recente è stata comunicata la proroga del bonus bollette fino alla fine di settembre. E ora questa importante novità che, riguarda, invece la spesa di prodotti alimentari.

Spesa in regalo: ecco come funzionerà

Di questi tempi a chi non piacerebbe ricevere la spesa in regalo? Il Governo ne regalerà più di una. Infatti ogni nucleo familiare riceverà ben 382 euro di spesa.

La spesa non verrà consegnata sotto forma di cibo ma sotto forma di carta acquisti. Le famiglie ritenute idonee riceveranno una carta prepagata su cui saranno stati già accreditati 382 euro per fare la spesa. La carta potrà essere utilizzata solo nei negozi aderenti all’iniziativa e solo per l’acquisto di beni di prima necessità: non si potranno acquistare bevande alcoliche, sigarette, gratta e Vinci. Per avere diritto alla carta acquisti è necessario soddisfare determinati requisiti:

Essere residenti in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;

Tutti i componenti del nucleo familiare devono essere iscritti all’anagrafe dei residenti;

L’Isee non deve superare i 15.000 euro.

Per ottenere il sussidio non occorre fare richiesta ma è sufficiente avere un’Isee in corso di validità. Sarà l’Inps a comunicare direttamente ai vari Comuni l’elenco dei beneficiari che verranno contattati e dovranno recarsi presso un ufficio postale per ritirare la carta.

Le distribuzioni inizieranno a partire dal 18 luglio e il primo acquisto dovrà assolutamente essere effettuato entro il 15 settembre altrimenti si perderà diritto all’aiuto che verrà consegnato ad un altro nucleo familiare. La precedenza sarà data alle famiglie con Isee più basso e composte da almeno 3 persone. Non potranno ricevere la carta acquisti i percettori del Reddito di cittadinanza o della Naspi o coloro che sono già stati presi in carico presso i servizi sociali e ricevono qualche tipo di indennità statale.