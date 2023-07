Questo posto incantevole si trova in Italia, portaci subito la famiglia!

Non serve andare troppo distanti da casa per vivere un’estate da sogno quest’anno. La direzione da prendere va verso il nord-est della penisola.

Ormai è luglio inoltrato e c’è chi non ha fatto in tempo a prenotare il volo o l’albergo per le classiche mete da sogno. Prima di temere che l’estate vada sprecata però è il caso di considerare una vacanza in un posto vicino ma molto suggestivo. La regione più a est d’Italia infatti può offrire moltissimo essendo tra l’altro attaccata alla Croazia e con un mare che non le invidia nulla. Per essere diretti parliamo del Friuli-Venezia Giulia.

Questa regione può soddisfare un po’ tutti i gusti, da chi ama le acque blu e incontaminate a chi invece preferisce rinfrescarsi in collina o bassa montagna. Le zone litorali non sono solo turistiche ma sono presenti aree protette e riserve. Qui non conviene risparmiarsi in termini di fotografie e anzi è l’occasione giusta per avvicinare i bimbi alla natura. Fra le specialità da gustare c’è ovviamente il prosciutto San Daniele, di cui magari fare scorta prima di tornare a casa.

Mare, ma non solo

Partendo dal mare non si può non pensare al capoluogo di regione, Trieste. Poco prima di arrivare alla città arrivando da ovest si può ammirare il bianco Castello di Miramare all’interno di una piccola insenatura. Accanto sorge la famosa area marina protetta visitabile anche con escursioni subacquee organizzate. Quando piove invece Trieste offre numerosi musei artistici da visitare, più un piccolo acquario al porto dove i bambini scopriranno la storia di Marco, lo storico pinguino della città.

Nella zona occidentale della regione invece chi ama la natura potrà deliziarsi con l’ambiente offerto dalle lagune di Marano e di Grado. Per rilassarsi non distanti da lì ci sono le spiagge di Lignano Sabbiadoro che si stagliano su un tratto lungo ben 8 km. Se si vuole risparmiare non mancano aree camping ben attrezzate e villaggi turistici dotati di piscina dove anche i bambini potranno divertirsi.

Per chi ama andare in montagna invece la scelta dei percorsi è variegata. Se si viaggia con tutta la famiglia meglio partire da quelli meno impegnativi come la grotta di Attila. La leggenda che sta dietro il misterioso tesoro più nascosto sarà perfetta per motivare i più piccoli e offrire loro una bella avventura. Il percorso è a 1700 m di quota e occorre munirsi di torce per muoversi nella grotta.