Si può superare davvero un tradimento | Ecco cosa dicono gli esperti

Se avete subito un tradimento e state facendo fatica ad andare avanti, ecco qual è il parere degli esperti in merito a questa situazione.

Il tradimento è un qualcosa che nessuno vorrebbe mai subire ma, purtroppo, è ad oggi una delle cause più frequenti della fine di relazioni amorose e di matrimoni. L’occasione, si sa, fa l’uomo ladro e con tutti gli stimoli che abbiamo oggi, anche grazie ai social network, sicuramente rispetto a qualche anno fa le occasioni si sono moltiplicate.

Se si sta vivendo un momento di fragilità individuale o all’interno della propria relazione, può capitare di scivolare nell’errore e tradire il proprio partner: ecco, però, cosa dicono gli esperti in merito alla possibilità di superare un evento di questo tipo.

Se da un lato c’è chi è stato tradito, che una volta scoperto si sente deluso, amareggiato, sostituito e preso in giro, dall’altro lato anche chi ha tradito deve fare un bel percorso psicologico se intende mettere da parte quanto accaduto per provare a ricostruire la relazione. Ecco quindi cosa consigliano gli esperti a chi vuole andare oltre al tradimento e proseguire la relazione.

Come superare (efficacemente) un tradimento, se è possibile

Innanzitutto, è importante comprendere che il tradimento è un fenomeno complesso, che non si risolve e non si esaurisce nella volontà di esplorare nuovi “orizzonti”: probabilmente all’interno della relazione di coppia c’è qualcosa che non va e che uno dei due partner, chi tradisce, manifesta attraverso questi comportamenti. Parlarne e chiedersi quindi cosa ha spinto al tradimento è importante, così come dire tutta la verità e dall’altro lato accettare ciò che chi ha tradito ha da dire.

Non è assolutamente detto che chi ha tradito una volta lo faccia per sempre, poiché molto dipende dalla capacità della coppia di analizzare quanto accaduto, sapendo esprimere le proprie necessità all’interno della relazione e riuscendo ad ascoltare e per quanto possibile esaudire quelle altrui. Se subire un tradimento lacera, anche viverlo non è facile poiché fa rimanere con i sensi di colpa a lungo, soprattutto se il partner perdona ma continua a mantenere atteggiamenti controllanti e poco fiduciosi.

Di fatto, quindi, gli esperti suggeriscono di recarsi in terapia, se dopo la confessione o la scoperta di un tradimento si ha voglia di provare a ricostruire quanto si è rotto: da una situazione di crisi di questo tipo, non è detto che non se ne esca con un nuovo e rinnovato equilibrio.