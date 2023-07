Dieta, l’esperto rivela il “cibo sano” che dovresti eliminare dalla tua dieta

Quando si è a dieta speso si finisce per consumare quello che si crede essere cibo sano quando in realtà non è così. Ecco tuto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Molto spesso quando si è a dieta si finisce per consumare ciò che si considera cibo sano. A tal proposito, però, bisogna dire che si tratta speso di una convinzione errata dal momento che alcuni alimenti possono essere in realtà particolarmente controindicati per tutti coloro che intendono perdere peso.

Di seguito andremo ad approfondire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere in merito all’argomento di cui sopra. Si tratta, senza dubbio, di informazioni particolarmente interessanti che mirano a diffondere una maggiore consapevolezza su quelli che sono i cibi che sono considerati sani ma che in realtà non lo sono.

Dieta, il cibo sano che bisogna smettere subito di consumare

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per chiunque sia intenzionato a perdere peso e dunque sia a dieta. A tal proposito, va detto che bisogna prestare attenzione a ciò che si mangia dal momento che ci sono cibi che, seppur siano considerati sani, in realtà non lo sono. Riuscire a consumare i giusti alimenti dunque consente di mantenere sani e per questo vale la pena di approfondire le informazioni in tal senso. In primis, bisogna dire che per mantenere il proprio peso nella norma è fondamentale mangiare cibo realmente sano che consente di controllare il peso, evitando possibili aumenti.

A tal proposito, come tutti sanno gli esperti consigliano di mangiare almeno cinque porzioni al giorno di verdura e frutta. In riferimento a quest’ultima c’è un alimento che appartiene alla categoria e che non dovrebbe essere assolutamente consumato stando a quanto afferma Tim Spector, esperto di dieta. E’ il caso della banana che può finire per ostacolare l’obiettivo di dimagrire.

A proposito di questo alimento, sono tante le persone che lo consumano regolarmente sottovalutandone i possibili effetti negativi. Questi riguardano il fatto che risulta essere particolarmente ricco di zuccheri che possono causare picchi glicemici pericolosi per la salute. Senza contare poi che il frutto in questo risulta essere particolarmente scarso quanto alla presenza di fibre. Queste infatti sono estremamente utili per la salute dal momento che aiutano a favorire il corretto transito intestinale. Chiaramente in assenza di un valido contenuto delle predette sostanze, è possibile affermare che le banane non favoriscono la perdita di peso.

Alla luce di quanto appena detto, gli esperti consigliano di optare per altre alternative sicuramente più utili nel caso in cui si voglia perdere peso. Tra le varie ci sono le mele e le pere che aiutano a controllare i picchi di zucchero ed evitando dunque di andare incontro a conseguenze gravi sulla salute.