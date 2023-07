Ricotta e pere freschissima, con un’aggiunta di cioccolato extra che ti farà impazzire: la sorpresa inaspettata

Sapevi che la torta ricotta e pere esiste anche con il cioccolato? È deliziosa e fa impazzire tutti. Vediamo la ricetta! La torta ricotta e pera è un dessert buonissimo e super fresco, perfetto per l’estate. Infatti la maggior parte delle persone ne vanno matte perché questo dolce combina la cremosità della ricotta con la dolcezza delle pere, creando un insieme di sapori davvero irresistibile. Ma sapevate che esiste anche una versione che prevede la presenza del cioccolato? Ebbenesì, essa è ancora più buona. Scopriamo insieme come prepararla!

Il dessert ricotta e pera è ideale per essere servito a fine pasto, ma non solo. Essa può essere molto apprezzata anche a colazione o a merenda, accompagnata da una tazza di caffè o di tè, sopratutto in estate, dato che si tratta di una torta fredda. La base della torta è solitamente una pasta frolla burrosa e croccante, che contiene il ripieno di crema di ricotta con al suo interno crema di pera o pezzetti di pera. Una vera e propria delizia per il palato.

Una delle caratteristiche della torta ricotta e pera è anche il fatto che essa è molto versatile, e quindi può essere preparata in diverse varianti. Come ad esempio l’aggiunta di altri ingredienti come la cannella, le mandorle, le nocciole o aromi che ne esaltano i sapori. In questo caso però, stiamo per svelarvi un tocco che fa davvero la differenza, ovvero l’aggiunta del cioccolato! Sì, avete letto bene. Andiamo subito a scoprire insieme la ricetta della torta ricotta, pera e… cioccolato!

Torta ricotta, pere e cioccolato: ecco l’incredibile ricetta!

Questa variante della torta ricotta, pere e cioccolato vi sorprenderà, ed inoltre, non è nemmeno difficile preparare. Munitevi di una teglia da 20 cm e degli ingredienti che stiamo per svelarvi, così riuscirete a realizzare un dolce che sarà all’altezza della pasticceria e farà leccare i baffi a voi e ai vostri ospiti. Vediamolo subito!

Ingredienti:

500 gr di ricotta

250 gr di biscotti secchi

230 gr di pere sciroppate

100 gr di cioccolato bianco

100 gr di panna

120 gr di burro

50 gr di cioccolato fondente

Preparazione: