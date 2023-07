L’abbronzatura ti riempie di rughe ed il solare non basta: ecco come difenderti davvero

L’abbronzatura è sicuramente bella ma quante rughe provoca? Ti basterà usare queste precauzioni e non correrai rischi.

Riuscire ad abbandonare il pallore invernale e donare alla tua pelle un colorito ambrato è senza dubbio uno degli aspetti positivi dell’estate. Oltre a cambiare completamente il proprio aspetto, esporsi ai raggi solari ha molteplici fattori positivi e porta dei benefici non da poco al corpo.

Tuttavia, non è di certo una scoperta sapere che al tempo stesso i raggi ultravioletti possono arrecare danni non da poco. Un tempo era tutto diverso, ma adesso, a causa anche del buco dell’ozono, vengono filtrati in modo differente e riescono ad oltrepassare anche quelli definiti ‘nocivi’. Ecco perché è estremamente importante esporsi con cautela e con le giuste precauzioni. Non importa quanti hanno tu abbia, non si è mai grandi abbastanza per smettere di prenderti cura della tua pelle evitando spiacevoli inconvenienti.

Evita le rughe provocate dall’abbronzatura: non basta solo la protezione, è così che dovrai difenderti

Esporsi al sole senza le giuste precauzioni e senza aver messo la protezione adeguate comporta una serie di rischi da non sottovalutare. Non solo scottature e nella peggiore delle ipotesi la formazione del cancro della pelle, ma anche la comparsa delle rughe. Ma per evitare che questo accada basta la sola protezione solare? La risposta non è poi così ovvia come pensi.

Nonostante le giuste informazioni che vengono ripetute puntualmente ogni anno, sono ancora troppi i comportamenti errati adottati. Ancora in molti si espongono al sole con troppa leggerezza, non curanti di quello che potrebbe accadere. Cosa fare quindi per avere una pelle abbronzata ma senza correre rischi? Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

Protezione: oltre alla corretta applicazione ogni dure quando sei in spiaggia, questa deve essere applicata già da casa e anche se esci per delle semplici commissioni o per delle passeggiate all’aria aperta; Mantieni la pelle idratata: bere tanto, soprattutto in estate aiuta a mantenere una pelle sana, elastica e idratata prevenendo così la comparsa delle rughe; Non esporti nelle ore più calde: una precauzione da prendere non solo per evitare danni alla pelle, ma anche per impedire colpi di calore e di sole; Indossa abiti leggeri: evita tessuti sintetici e opta per quelli naturali e traspiranti che aiutano quindi la pelle a restare fresca e asciutta; Bocciate le lampade abbronzanti: sono tra le principali cause di danni alla pelle. Meglio evitarle soprattutto se si ha un colorito molto chiaro e la presenza di nei.

Segui queste piccole accortezze e potrai avere una pelle ambrata senza correre alcun rischio.