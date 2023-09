Altro che botox! Mangia questi cibi e vedrai che pelle che avrai: effetti incredibili

Prima di pensare al botox, aggiustiamo il tiro a tavola. Mangiando certi cibi avremo una pelle bellissima.

Per avere una pelle bellissima bisogna curare, prima di tutto, l’alimentazione. In questo articolo vi sveliamo cosa mangiare per avere una pelle da sogno. Sempre più donne ricorrono al botox e alle punturine di acido ialuronico per avere una pelle più elastica e rimpolpata.

Molte di noi, infatti, già a partire dai 35 anni iniziano ad avere un viso meno tonico e un po’ svuotato e iniziano a fare capolino rughe e occhiaie. Senza nulla togliere alla chirurgia estetica che è una libera scelta, prima di correre dal chirurgo, però, possiamo ottenere risultati davvero eccezionali aggiustando un po’ la nostra alimentazione.

Infatti ciò che mangiamo va a nutrire le nostre cellule e questo poi si ripercuote non solo sulla salute ma anche sulla bellezza. Per avere una pelle bella, luminosa e tonica è fondamentale mangiare bene. In particolare alcuni cibi sono amici della nostra pelle.

Ecco cosa mangiare per avere una pelle bellissima

L’alimentazione gioca un ruolo determinante non solo per restare snelle e in forma ma anche per mantenere una pelle morbida, elastica e luminosa. Vediamo quali cibi mangiare per avere una pelle da sogno anche quando abbiamo superato gli “anta”.

Pesce e frutta secca

Salmone, sgombro, noci, mandorle, semi di lino: sono tutti alimenti ricchissimi di grassi Omega 3. Questi grassi oltre a svolgere un’azione benefica sul cuore e sul cervello, mantengono anche la pelle morbida ed elastica.

Frutti di bosco

I frutti di bosco migliorano la circolazione del sangue e rinforzano i vasi sanguigni. Sono ottimi per contrastare la couperose e avere un bel colorito luminoso e sano.

Fragole, agrumi, pomodori e peperoni

Alimenti ricchissimi di vitamina C. Questa vitamina contrasta l’azione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Inoltre stimola la produzione di collagene, la principale proteina di cui è fatta la pelle.

Pesche, albicocche, carote

Tutti i frutti di colore arancio contengono vitamina A che protegge la pelle dal sole e, dunque, previene l’invecchiamento.

Avocado e olio extravergine d’oliva

L’avocado e l’olio extravergine d’oliva sono ricchissimi di vitamina E, la vitamina della bellezza per eccellenza in quanto mantiene la pelle morbida.

Proteine

Tutto l’organismo necessita di proteine: tanto i muscoli quanto la pelle. Altrimenti i tessuti perdono tonicità. Dunque via libera al pesce, alle carni bianche, alle uova ma anche al tofu.

Acqua

La pelle per mantenersi bella deve essere idratata. Dunque bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua naturale tutti i giorni già a partire dalla mattina.

Inoltre, per avere una pelle bella, è indispensabile dormire almeno 8 ore a notte, non fumare e limitare al massimo gli alcolici. Evitare il più possibile anche gli zuccheri raffinati che accelerano l’invecchiamento delle cellule.