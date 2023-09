Come abituare i più piccini a dormire da soli: le regole per rendere tutto meno traumatico

Come abituare i più piccini a dormire da soli: le regole per rendere questo importante passaggio meno traumatico.

Mettere a letto un bambino piccolo può trasformarsi in vero dramma se deve dormire da solo. Infatti, se i bambini sono stati abituati a dormire con i genitori, in culla o lettino accanto al loro letto oppure con mamma e papà, tutti nel lettone, fargli cambiare questa abitudine può diventare un’impresa titanica. Ecco perché secondo molti pediatri è preferibile abituare il bambino a dormire da solo fin da piccolissimo.

Se i neonati si abituano subito a dormire da soli, non ci sarà il trauma del distacco quando a un certo punto dovranno lasciare la camera dei genitori per la propria. Per essere pronti nel caso il bambino ne avesse bisogno, è sufficiente dormire in una stanza accanto con tutte le porte aperte e in caso usare un walkie talkie o un baby monitor per neonati.

Abituare i bambini a dormire da soli fin da piccolissimi, inoltre, permette ai genitori di avere un po’ di quell’intimità che la nascita di un figlio riduce drasticamente se non addirittura cancella del tutto. Di seguito vi spieghiamo come fare per abituare i piccini a dormire da soli fin dai primi giorni di vita. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Come abituare i più piccini a dormire da soli, le regole

Abituare i bambini piccoli, soprattutto neonati, a dormire da soli non è affatto facile. Quando sono piccolissimi stare lunghe ore lontano dai genitori può essere molto stressante per loro. Eppure, imparare subito a dormire da soli aiuta i bambini a crescere più indipendenti e sicuri di sé. Molto dipende da come sono stati abituati nei primi mesi di vita. Se i neonati hanno imparato subito a dormire da soli nella loro cameretta, nel lettino o nella culla, non dovrebbero avere particolari problemi. Magari avranno fatto qualche pianto ma poi avranno fatto l’abitudine se i genitori sono stati capaci di resistere. Se invece i bambini per mesi o addirittura per anni sono stati abituati a dormire con genitori, addirittura nello stesso letto, cambiare questa abitudine sarà molto difficile.

A un certo punto, arriverà il momento in cui saranno gli stessi bambini, ormai cresciuti, a chiedere di dormire da soli, nella loro cameretta, per avere più spazio e la loro indipendenza, ma non bisogna aspettare così tanto. È bene che i bambini dormano da soli già quando sono ancora piccoli. Di massima, i pediatri consigliano di dare loro questa abitudine entro il primo anno di vita. Mentre nelle primissimi mesi è del tutto normale che i genitori vogliano tenersi in camera i figli, anche per questioni di sicurezza oltre che per l’allattamento.

La strategia

Il segreto per riuscire ad abituare i bambini piccoli a dormire da soli sta nel farlo gradualmente. Potete farli addormentare nella loro cameretta, tranquillizzandoli e coccolandoli nei primi giorni e poi, piano piano, farli addormentare da soli e basta. Nel caso in cui dovessero scoppiare a piangere, non si deve correre subito da loro a consolarli ma far aspettare un po’, dai 3 ai 5 minuti. Il bambino potrebbe anche addormentarsi da solo. Se invece il pianto è inconsolabile è meglio andare subito dal bambino e calmarlo. I pediatri consigliano di applicare questa strategia, facendo passare ogni volta qualche minuto di più. In modo da allenare il bambino a stare da solo, nonostante il pianto.

Inoltre, i genitori devono allenare l’orecchio e il loro sesto senso a capire se il pianto del bambino è veramente una richiesta di aiuto e conforto o se invece si tratta di capricci o lamentele. I genitori devono imparare ad essere fermi nelle loro posizioni e non cedere ai ricatti di cui anche i bambini piccoli sono capaci, ma devono anche saper rassicurare. In ogni caso, è sempre bene consultarsi con il proprio pediatra perché non tutti i bambini hanno le stesse esigenze.