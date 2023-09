Come si comportano gli uomini in sala travaglio: “Ne combinano di tutti i colori”

In sala parto, se le donne vivono in prima persona l’esperienza più forte della loro vita, gli uomini si lasciano completamente andare: ecco le loro frasi.

Chiunque sia mamma e quindi abbia vissuto nella propria vita almeno un travaglio, sa quanto quel momento sia complicato, doloroso ma estremamente emozionante. Si tratta di un processo fondamentale attraverso il quale si deve passare se si vuole conoscere il proprio figlio o la propria figlia e, per quanto dicano che il dolore poi si dimentica, rimane uno dei momenti più tesi e complessi della vita di una donna.

Al fianco della futura mamma, però, c’è (quasi) sempre un papà pronto a vivere con lei tutto questo incredibile viaggio che si concluderà con la nascita dell’atteso figlio, da accogliere tra le braccia e coccolare per tutta la vita. Ma vi siete mai chiesti quali sono i comportamenti più frequenti dei papà durante il travaglio e in sala parto? Dicono che ne combinano di tutti i colori.

Gli uomini in sala travaglio: panico ed emozioni

Dopo nove lunghi mesi di gravidanza, che spesso e volentieri si protraggono anche di qualche giorno, finalmente arriva il tanto atteso momento del travaglio e del parto, attraverso i quali i futuri genitori faranno la conoscenza del loro figlio o della loro figlia. Un’infermiera specializzata di sala parto, però, ha rivelato quali sono i comportamenti più frequenti degli uomini mentre le loro rispettive compagne affrontano quel momento: eccone alcuni.

La maggior parte degli uomini esordisce con una domanda assai frequente: “Quando arriva il dottore?”. Molti altri, però, osano addirittura chiedere la password del Wi-Fi dell’ospedale, soprattutto quando le cose si fanno un po’ lunghe e, sempre in questo contesto, alcuni domandano quanto tempo ci vorrà in tutto. Non mancano però anche commenti fuori luogo rispetto a ciò che stanno vivendo le loro compagne, per esempio quando affermano di essere stanchi: solitamente, in questi casi, la donna che sta al loro fianco e che sta mettendo al mondo loro figlio gli lancia un’occhiata sufficiente a farli stare zitti.

Il tutto è stato condiviso dalla stessa infermiera in un video diventato popolare su Tik Tok, piattaforma da lei usata per creare contenuti con l’acronimo @_mauiwowie. Sotto al video non mancano i commenti divertiti di uomini e donne, tra i quali spicca l’esperienza di una mamma che rivela che suo marito, scherzando durante il travaglio, le ha detto che era sereno perché in vita sua aveva già visto molte mucche partorire. “Ora è divertente, all’epoca no”, conclude.