Dimagrire divertendosi: il piloxing è la nuova moda perchè fa tornare snella e sexy con tanto buonumore

Hai mai sentito parlare del Piloxing? É una nuova disciplina sportiva che serve ad allenare muscoli, coordinazione e resistenza. Qual è la novità? É super divertente. Scopri il motivo

Fare attività fisica per tenersi in forma a volte può essere noioso e ripetitivo. Comprendiamo benissimo che qualcuno potrebbe perdere voglia e interesse. Sarebbe davvero un peccato! Sappiamo tutti benissimo quanto l’allenamento sia imprescindibile per rimanere in salute. Sarebbe perfetto, dunque, trovare uno sport che serva allo scopo ma che, allo stesso tempo, sia frizzante e divertente.

Quello che state cercando è il Piloxing, una disciplina che fonde il pilates, la grinta della boxe e la bellezza della danza. Sebbene sia stato inventato nel 2009 dalla svedese Viveca Jensen, tale esercizio sta trovando nuova vita proprio di recente. La stessa Jensen ha un background che affonda le radici nelle attività da cui Piloxing trae origine. Ha avuto l’intuizione di unire tutte le sue esperienze nel settore del fitness e voilà: dopo aver ottenuto un master in danza presso l’Accademia di Ballo di Stoccolma, ha ideato la tecnica che ha rivoluzionato il modo di allenarsi.

Il Piloxing, l’attività super completa nel mondo del fitness che regala benefici sorprendenti

Se cercate un tipo di allenamento davvero completo, il Piloxing è quello che fa per voi. Questa tecnica, infatti, prevede l’utilizzo dei muscoli di tutto il corpo. I movimenti da compiere sono vari e molteplici: pugni, salti, squat e affondi. Si migliorano le capacità di equilibrio ed è un modo super efficace per bruciare calorie e perdere peso.

Le sessioni di Piloxing sono decisamenre ad alta intensità poiché comprendono la combinazione di boxe, danza e pilates. Per questo motivo, sono sufficienti due o tre sessioni a settimana. Non sarà necessario integrare altre attività poiché verranno soddisfatti i bisogni di allenamento aerobico e anaerobico.

Questa disciplina rappresenta un’esperienza davvero coinvolgente. Essa prevede, infatti, la presenza di musica vivace; inoltre, le lezioni coinvolgono più partecipanti, rendendo l’allenamento un modo per socializzare e divertirsi. Potrete intensificare lo sforzo indossando guanti con pesi aggiuntivi (0.2 kg); ciò tonificherà ulteriormente le braccia e stimolerà il sistema cardiovascolare. L’allenamento può essere fatto a piedi nudi, andando a rafforzare la parte inferiore del corpo e migliorando l’equilibrio e la postura.

É indicato sia per gli uomini che per le donne e per individui di tutte le età, non ci sono controindicazioni. Nessuna scusa, dunque. É tempo di mettersi in forma.