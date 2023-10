Neonati e prime passeggiate: quando, come e a cosa fare attenzione per godersi questi momenti

Hai un bebè e vorresti iniziare a fare assieme delle passeggiate fuori casa? Ci sono alcune cose a cui fare attenzione per vivere al meglio questi momenti.

Avere un bimbo è una delle esperienze più belle che molte donne vivono durante il corso della loro vita e altri momenti talmente belli ed emozionanti sono quelli relativi alle prime esperienze che si fanno con il proprio bebè.

Ogni prima esperienza infatti è un ricordo che resterà per sempre nel cuore della mamma, e che per questa ragione è giusto poter vivere al meglio, con tranquillità e senza che succeda nulla che possa rovinare un momento così speciale. Molte mamme si chiedono quando potranno fare le prime passeggiate con il loro neonato e ovviamente anche in questo caso bisogna seguire alcuni accorgimenti in modo tale da proteggere al meglio il proprio bimbo e da fargli godere al massimo l’esperienza.

Ecco a cosa fare attenzione durante le prime passeggiate con il bimbo

Il primo quesito che molte mamme si pongono è relativo a quando si può far uscire di casa il proprio bimbo: alcune pensano che bisogni aspettare almeno una settimana, mentre altre affermano che sia necessario addirittura un mese. In verità basta pensare che quando si esce dall’ospedale per arrivare a casa, ovviamente anche il bimbo esce e fa una passeggiata. Per cui i neonati possono uscire di casa fin da subito, con i dovuti accorgimenti però.

Ovviamente, quando si esce di casa sia la mamma sia il neonato devono essere in buone condizioni di salute e al tempo stesso il meteo deve essere gradevole. Nel caso in cui facesse freddo non bisogna evitare di uscire, ma adeguarsi alla situazione e coprire al meglio il proprio neonato; quando è estate invece è importante evitare di farlo stare direttamente sotto al sole poiché potrebbe avere un colpo di calore.

In genere, sarebbe meglio fare delle passeggiate in dei luoghi in cui si trovano poche persone e, in ogni caso, non bisogna fare mai avvicinare chi potrebbe trasmettere dei germi al bimbo, quindi persone che non si sentono bene o che hanno il raffreddore dovranno rimanere a distanza. Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è relativo ai bisogno del bebè, visto che durante la passeggiata potrebbe succedere che abbia bisogno di mangiare o di farsi cambiare il pannolino: in questi casi bisogna sia portarsi dietro tutto l’occorrente, per esempio in uno zaino comodo, e il percorso da scegliere deve essere pensato in modo tale da poter compiere queste azioni in tutta tranquillità.