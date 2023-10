Il rossetto nasconde pericoli per la salute: quali sono e come usarlo in maniera sicura

Attenzione a come e quanto utilizzate il rossetto. Gli ingredienti con cui è realizzato potrebbero nascondere dei pericoli per la salute.

Il rossetto è uno degli strumenti più utilizzati nel make up femminile, per alcune assolutamente indispensabile. Le varianti per questo specifico prodotto abbondano sul mercato, ma non tutti sono da considerarsi buoni. In alcuni casi potrebbero nascondere dei pericoli anche per la salute.

Al mondo ci sono molte donne che non si sognerebbero mai di uscire di casa senza il rossetto. Si tratta di uno degli strumenti di make up più utilizzati e indispensabile nell’arsenale femminile e scegliere quello giusto potrebbe fare la differenza tra un aspetto raggiante e uno per cui vergognarsi. In poche tuttavia sanno quali siano le componenti che vanno a comporre i prodotti che si utilizzano tutti i giorni e quali possono essere i loro effetti sulla salute. Prima ancora di pensare al proprio aspetto è bene leggere attentamente come sono composti i rossetti, in modo da sapere quali prendere per non avere problemi in futuro.

Un rossetto può contenere tracce di diversi elementi pericolosi per la salute. Alluminio, cromo, manganese, sono tutti elementi che alcuni rossetti contengono e che a lungo andare vengono assorbiti dal corpo causando danni anche gravi in alcuni casi. Una donna che utilizza un rossetto che contiene questi elementi più volte al giorno, come può essere il caso di qualcuno che ha bisogno di un aspetto impeccabile per lavoro, rischia anche di più. Ne consegue che la scelta del prodotto giusto è indispensabile per non incappare in trappole che potrebbero compromettere il nostro organismo.

Come scegliere i rossetti giusti

Negli anni sono stati fatti studi scientifici sulla possibilità che i rossetti contengano elementi pericolosi. Il Environmental Health Perspectives, rivista americana di ambito scientifico, ha pubblicato una ricerca in cui si dimostra che ogni utilizzo del rossetto equivale a 24 mg di prodotto ingerito.

Considerando che molti utilizzano il rossetto più volte al giorno si calcola un ingerimento medio di prodotto di 87 mg al giorno. Altre ricerche fatte in Europa hanno invece visto come nei rossetti sia spesso contenuto alluminio. Nei prodotti con la concentrazione più alta si arriva fino al 14% del prodotto totale.

Si consiglia quindi di leggere sempre bene le etichette dei prodotti che si usano. Le etichette devono, per legge, contenere le informazioni sugli elementi contenuti nel prodotto e le loro quantità. Scegliere i prodotti per la maggior parte naturale, privi di un’alta concentrazione di elementi dannosi per il corpo è il modo migliore per stare al sicuro.

Ci sono anche consigli su come utilizzare correttamente i rossetti in modo da evitare di ingerire elementi. Il primo consiglio che viene dato è quello di utilizzare il prodotto con moderazione, ed evitare proprio di metterlo quando non indispensabile.

I prodotti realizzati secondo le norme europee, inoltre, sono considerati quelli più sicuri contro l’introduzione di elementi dannosi. Questi sono i prodotti più consigliati per chi vuole difendersi da possibili complicazioni di salute.