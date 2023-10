Come ti trattavano da piccolo? Ecco come influisce su come tratti te stesso oggi

Tra i fattori che influenzano l’educazione del bambino dalla nascita all’età adulta, la famiglia e la scuola ricoprono un ruolo primario.

Al giorno d’oggi, con i profondi sconvolgimenti che colpiscono sia la famiglia che la scuola tradizionale, cresce la confusione sulle rispettive responsabilità. Entrambi spesso mancano di orientamento, soprattutto di fronte a sfide quali modelli alternativi forniti dai media o fenomeni sociali complessi come l’esclusione sociale, l’emarginazione o la violenza.

Sia che tu abbia assistito o sperimentato violenza da bambino o che tu sia stato trascurato emotivamente o fisicamente dai tuoi genitori, quando cresci in un ambiente traumatico, è probabile che mostri ancora segni di quel trauma da adulto.

Come ti trattavano da piccolo? Ha influito sulla tua personalità

I bambini danno un senso agli eventi a cui assistono e alle cose che accadono loro e creano una mappa interna di come è il mondo. Ma se i bambini non creano una nuova mappa interna man mano che crescono, il loro vecchio modo di interpretare il mondo può compromettere la loro capacità di funzionare da adulti.

Sebbene ci siano molti effetti collaterali del trauma emotivo infantile. Uno di questi è il falso sé. Molti pazienti che portano con sé ferite emotive dall’infanzia fino all’età adulta. Uno dei modi in cui queste ferite si rivelano è attraverso la creazione di un falso sé. Da bambini, vogliamo che i nostri genitori ci amino e si prendano cura di noi. Quando i nostri genitori non lo fanno, cerchiamo di diventare il tipo di bambino che pensiamo gli piacerà.

Questo comportamento seppellisce i sentimenti che potrebbero impedirci di soddisfare i nostri bisogni, creiamo un falso sé: la persona che presentiamo al mondo. Quando seppelliamo le nostre emozioni, perdiamo il contatto con chi siamo veramente, perché i nostri sentimenti sono parte integrante di noi. Viviamo la nostra vita con il terrore che, se lasciamo cadere la maschera, non saremo più curati, amati o accettati.

Pensiero di vittimizzazione

Un altro effetto collaterale è il pensiero di vittimizzazione. Ciò che pensiamo e crediamo di noi stessi guida il nostro dialogo interiore. Il modo in cui parliamo a noi stessi può rafforzarci o indebolirci.

Il dialogo interiore negativo ci indebolisce e ci fa sentire come se non avessimo alcun controllo sulle nostre vite, come delle vittime. Forse siamo stati vittime da bambini, ma non dobbiamo rimanere vittime da adulti.

Anche in circostanze in cui pensiamo di non averla, abbiamo comunque una scelta, anche se si tratta solo del potere di scegliere come pensiamo della nostra vita. Da bambini abbiamo poco o nessun controllo sul nostro ambiente e sulla nostra vita, ma non siamo più bambini. Probabilmente saremo più capaci di cambiare le nostre circostanze di quanto pensiamo.

Aggressività passiva

Quando i bambini crescono in case dove ci sono solo malsane espressioni di rabbia, credendo che la rabbia sia inaccettabile. Se hai visto la rabbia esprimersi violentemente, da adulto potresti pensare che la rabbia sia un’emozione violenta e quindi debba essere repressa. Oppure, se sei cresciuto in una famiglia che reprimeva la rabbia e i tuoi genitori ti hanno insegnato che la rabbia è su un elenco di emozioni che non dovresti provare, la sopprimi, anche da adulto quando potresti trarne beneficio.

Cosa succede se non riesci a esprimere la tua rabbia? Se sei una persona che reprime i propri sentimenti turbati, probabilmente conosci già la risposta: niente. Ti senti ancora arrabbiato – dopo tutto, la rabbia è un’emozione naturale e sana che proviamo tutti – ma invece della risoluzione che deriva dal riconoscere la tua rabbia e affrontare ciò che l’ha scatenata, rimani semplicemente arrabbiato. Non esprimi i tuoi sentimenti direttamente, ma poiché non puoi davvero reprimere la rabbia, esprimi i tuoi sentimenti attraverso l’aggressività passiva.