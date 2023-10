Quattro donne diverse, ma solo una è incinta: se indovini chi è, sei un genio

Affinate la vostra intuizione tramite un test visivo davvero particolare. Osservate bene l’immagine e analizzate i dettagli. Una delle quattro donne nell’immagine è incinta: sapete dire di chi si tratta?

Avere intuizione significa godere della capacità straordinaria di raggiungere la conoscenza immediata in una determinata circostanza senza avvalersi di un ragionamento troppo articolato o analitico.

Alcune persone hanno la fortuna di aver sviluppato questo “sesto senso” in maniera innata. Tuttavia, esso può essere allenato con impegno e costanza grazie alla concentrazione, all’osservazione e alla memoria. I test visivi, per esempio, sono un ottimo esercizio. Oggi ve ne proponiamo uno davvero simpatico che andrà a stimolare la vostra perspicacia e la capacità di cogliere aspetti nascosti ma rilevanti.

Test visivo per allenare l’intuizione: quale donna è incinta?

Osservate con attenzione l’immagine in alto. Vi sono disegnate quattro donne differenti, intente a fare qualcosa di diverso l’una dall’altra. L’unica informazione che abbiamo è che solo una di esse è incinta. Il test visivo vi offre la possibilità di mettere alla prova la vostra abilità deduttiva, allenando la mente e invitandola a sfruttare il potenziale della vostra intelligenza.

Prendetevi tutto il tempo necessario e studiate per bene ogni dettaglio. Cosa possiamo dedurre? Sapreste dire con certezza quale sta aspettando un bambino? Prima di continuare a leggere l’articolo, scrivete in un foglio quale, secondo voi, sia la risposta esatta. Dopodichè potete proseguire; stiamo per svelarvi la soluzione con relative motivazioni.

Ebbene, analizziamo ogni aspetto. La donna numero 1 è da escludere. Guardate bene il colore della sua chioma. É fucsia acceso, molto vibrante e innaturale. Ovviamente è stato realizzato tramite l’uso di una tintura che, com’è noto, è una pratica vietata durante la gestazione poiché presuppone la presenza di prodotti chimici. Essi possono essere nocivi per il feto.

La donna numero 3 ha i tacchi alti, a spillo. Indubbiamente sono molto eleganti ma sconsigliati se ci si trova in dolce attesa. Durante la gravidanza, infatti, viene rilasciata la relaxina, un ormone che serve a rilassare muscoli e legamenti. Di conseguenza, è difficile sostenere il proprio peso su tacchi fini e vertiginosi.

Che dire della donna numero 4? Osservate le sue mani. Sta reggendo una tazza di caffè. Anche lei è esclusa; la caffeina stimola il sistema nervoso e può avere effetti negativi sul nascituro.

Dunque, la soluzione corretta è la donna numero 2. Se avete pensato subito a lei, complimenti. La vostra intuizione è fenomenale.