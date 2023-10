Buonissimi i fichi, ma sapete perché è importante mangiarli in gravidanza?

Sono un frutto davvero molto buono e che fa molto bene. Scopriamo insieme tutti i benefici dei fichi se siamo in dolce attesa.

La gravidanza è un periodo bellissimo che vogliamo affrontare nel miglior modo possibile. Ci sono poi, come in tutte le cose, alcuni piccoli problemi che possono farci compagnia. Un esempio? Le nausee, oppure il mal di schiena, ma niente che non possiamo risolvere.

Noi, oggi, però vi vogliamo far scoprire i fichi. Un frutto che molto spesso non viene preso in considerazione moltissimo ma che ha davvero tantissimi lati positivi se lo mangiamo in gravidanza. Sei curiosa di sapere quali sono? Continua a leggere e rimarrai sorpresa.

Fichi: ottimi per tantissime cose

Sono un’alimento sano e non è assolutamente sconsigliamo mangiarlo in gravidanza, come viene suggerito con altri alimenti, anzi è fortemente consigliato. Si perché apporta giovamento sia alla mamma che al piccolo. Sono una sorta di superfood.

Iniziamo dicendo che hanno moltissime sostanze nutritive al loro interno come ferro, magnesio, sodio, potassio ma non solo. Troviamo anche la pectina che ci aiuta ad assorbire il colesterolo. Hanno anche un grandissimo contenuto di calcio. Se lo mangiamo da secco arriva a donarci anche il 2% del ferro che dobbiamo assumere ogni giorno.