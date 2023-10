Makeup perfetto in 5 minuti con il trucco del dischetto di cotone: quasi nessuno lo conosce

Vuoi ottenere un make up perfetto senza sbavature in pochissimo tempo? Ecco cosa serve: un ombretto e un dischetto di cotone pulito.

Molte donne amano truccarsi tutti i giorni e questa attività di solito richiede molto tempo, soprattutto se si decide di utilizzare un ombretto o un eyeliner, visto che si possono commettere errori che fanno perdere molto tempo per correggerli e sistemarli.

Quante volte infatti sarà capitato di avere una sbavatura di eyeliner oppure di fare un’aletta più lunga o spessa dell’altra, oppure di voler mettere l’ombretto e di non ottenere una linea omogenea e uniforme, andando a creare un look o troppo semplice oppure imperfetto. Per alcune persone è abbastanza indifferente e l’importante è evidenziare un pochino lo sguardo, mentre per altre è una questione più importante e per uscire di casa preferiscono essere molto più in ordine. Per quanto riguarda l’applicazione di un ombretto vi è un trucco molto semplice che permette di realizzare delle linee nette e senza perdere troppo tempo alla mattina.

Ecco come funziona il trucco del dischetto di cotone

L’ombretto è uno dei cosmetici che non viene sempre utilizzato nella propria routine per truccarsi, ma che può fare notevolmente la differenza poiché va a evidenziare alcuni tratti dello sguardo, ad allungare o arrotondare la forma dell’occhio in base al risultato che si vuole ottenere. Se quindi si desidera avere un make up completo, allora si tratta proprio di un elemento essenziale.

Se applicato correttamente e con delle linee ben precise, come se fosse un eyeliner, si può ottenere uno sguardo molto più accattivante e la forma dell’occhio si allungherà notevolmente. È quindi perfetto per una serata fuori in compagnia delle amiche o del proprio partner. Per poterlo applicare in modo semplice e veloce, si può eseguire questo semplice trucchetto. Tutto quello che bisognerà fare è prendere un dischetto di cotone bianco e pulito.

Il dischetto di cotone andrà piegato a metà per due volte e andrà posizionato proprio sopra la palpebra, tenendo la punta verso il basso e la parte rotonda in modo che segua la linea naturale della palpebra mobile. A questo punto si dovrà applicare l’ombretto appoggiando il pennello direttamente sul dischetto. Lo stesso discorso si applica anche per realizzare l’aletta, ma in questo caso bisogna tenere il dischetto piegato a metà e posizionarlo in obliquo dalla fine dell’occhio fino alla tempia e utilizzare l’ombretto dello stesso colore per ottenere la sfumatura.