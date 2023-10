Ringiovanire la pelle: ora si può, scoperto trattamento innovativo e i risultati sono sconvolgenti | Torni ragazza

Hai sempre sognato una pelle distesa e luminosa? Allora è arrivato il momento di scoprire il tuo elisir di bellezza.

Si tratta di un segreto speciale che permette anche a chi ormai ha la pelle matura di vedere il proprio viso radioso e senza rughe come quello di una ragazzina. Torna indietro nel tempo e ottieni rapidamente una pelle a prova di sorriso con questo trattamento innovativo dai risultati sorprendenti, non potrai più farne a meno.

Il viso è la nostra carta di identità, potremmo avere i capelli più lucenti di tutti, o il fisico più tonico, ma quando andiamo in giro o ci presentiamo a una persona nuova, a parlare di noi è il nostro volto. Un sorriso luminoso, ma soprattutto uno sguardo radioso, una pelle distesa e riposata, dicono tanto di noi.

Per questo motivo chiunque desidera avere la pelle giovane, priva di rughe e senza i segni del tempo. Certo, qualche ruga è più che lecita e va accettata in tutti i casi come segno distintivo personale, senza farsi prendere dalla smania di fermare l’orologio, ma aver cura di sé consente di avere una bella pelle molto più a lungo.

Pelle giovane per sempre, il trattamento speciale anti age

La regola aurea, da non dimenticare mai, è racchiusa nella parola d’ordine idratazione. Quindi è bene usare detergenti adatti, e, soprattutto se si ha la pelle matura, ricchi di agenti che nutrono in profondità. Inoltre non bisogna dimenticare la skin care quotidiana con tonico e prodotti specifici anti età, tra i quali soprattutto un’ottima crema da giorno e una da notte. Per fortuna però oltra alla beauty routine, si può fare di più.

Ci sono tanti trattamenti che promettono di far tornare la pelle bella come quella dei vent’anni ma uno su tutti di certo è efficace. Si tratta della cosiddetta radiofrequenza, che sfrutta una tecnologia avanzata grazie alla quale è possibile usare un’apposita sonda per dar luogo a una rigenerazione cellulare profonda.

La radiofrequenza attiva le cellule del tessuto cutaneo, e favorisce la produzione di collagene, la sostanza naturalmente presente nella nostra epidermide che con il tempo perdiamo e che garantisce l’elasticità della pelle. Questa proteina preziosa è presente anche sotto forma di integratori e creme viso, e per tanto stimolarne il rilascio vuol dire restituire alla pelle la propria struttura. Se non hai mai provato questo trattamento innovativo chiedi consiglio alla tua estetista di fiducia o a un medico estetico specializzato e torna ad avere la pelle di quando eri una ragazzina.