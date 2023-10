Come capire se il proprio bambino ha fame: così eviti crisi di pianto

Un bambino appena nato non è facile da capire per questo molti neo genitori si chiedono come si faccia a capire quando ha fame.

Le neo mamme non sono mai pronte al loro nuovo ruolo. Avere a che fare con un neonato non è affatto facile e senza un aiuto dall’esterno è impossibile capire subito i suoi bisogni. Fortunatamente ci sono dei suggerimenti che si possono dare per far capire i bisogni del bambino, ad esempio quando ha fame.

I consigli che andiamo a condividere sono quelli dati tramite TikTok da Piera, Consulente di allattamento ed Educatrice Pediatrale e fondatrice di MammaOrso, la piattaforma che offre corsi di formazioni per neo mamme. Tramite il suo canale social l’esperta condivide con il suo pubblico una serie di consigli che permetteranno alle neo mamme di capire immediatamente se loro figlio ha fame oppure no ancora prima che cominci a piangere. Questo sarebbe utile in innumerevoli situazioni, soprattutto sociali, in cui si vuole portare con se il proprio figlio di pochi mesi e si vuole evitare che si metta a strillare davanti a tante persone.

Piera spiega che il neonato dà dei segnali alla madre quando ha fame prima ancora di arrivare al pianto. Il primo segnale che viene inviato è quello dell’agitazione del corpo. Il bambino comincia ad agitarsi, cercando di attirare l’attenzione più del normale, subito dopo comincia a roteare la testa. Questo è un gesto istintivo del bambino alla ricerca del seno materno, infatti il terzo segnale mostrato è il mimare il gesto di succhiare il latte dal seno facendo il gesto con le labbra. Questi comportamenti possono essere osservati anche negli animali.

Gli ultimi 2 segnali che il bambino ha fame

Il quarto segnale che viene inviato dal bambino riguardo il suo essere affamato è il tirar fuori la lingua. Anche in questo caso c’entra l’istinto, in quanto il bambino starà cercando di raggiungere il capezzolo della madre attualmente fuori dalla sua portata. Se anche questo segnale non verrà percepito il bambino tenderà a portare le mani alla bocca in un tentativo di dare un senso al suo gesto di succhiare latte.

Solo qualora anche quest’ultimo segnale non venisse accolto il bambino comincerebbe ad agitarsi ancora di più e a piangere. Il pianto di fame del bambino si riconosce facilmente per il suo essere un pianto con toni acuti e via via sempre crescenti. Questo è un modo per i neonati di richiamare l’attenzione della madre che percepiscono troppo lontana.