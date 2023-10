Questa donna ha 71 anni, ma tutti pensano ne abbiamo 30 in meno: svelato il suo segreto

La donna della storia che racconteremo ha deciso di svelare il suo segreto per dimostrare molti meno anni di quanti ne abbia in realtà.

La caratteristica principale del tempo è che scorre; vorremmo riuscire a fermare il suo costante passaggio, ma è impossibile. Dobbiamo accettare di essere sempre soggetti a questo continuo passaggio di istanti. Vorremmo rimanere sempre giovani e pieni di forza, ma questo non è possibile.

Con l’età, i segni del tempo cominciano ad apparire sul viso. Tutti vorrebbero nasconderli o almeno farsi apparire più giovani di quanto non siano in realtà. Ecco perché molte persone ricorrono a creme o trattamenti per nascondere la minima ruga. Scopriamo come fa la donna protagonista della nostra storia ad avere l’aspetto di una ventenne, anche se ha ben 71 anni.

Questa donna ha 71 anni ma sembra molto più giovane

Wendy Ida è un’autrice, conduttrice televisiva, life coach ed esperta di fitness. Come bonus, sembra aver trovato l’elisir di giovinezza. Wendy Ida ha infatti 71 anni! Nessuna magia, però, per chi ha l’età per diventare nonna, solo tanto sport e fitness.

Wendy ha iniziato ad andare in palestra all’età di 43 anni e da allora vi trascorre due ore al giorno. Citata dal sito di notizie britannico Metro, spiega in dettaglio: “Ho 71 anni e sono nella migliore forma della mia vita. Quando dico la mia età, la gente non mi crede e mi chiede la patente. Generalmente pensano che io abbia solo trent’anni. Una volta qualcuno di 22 anni pensava che avessi la loro età”.

Chi non ha mai desiderato restare giovane il più a lungo possibile? In un momento in cui godere dei piaceri dell’eterna giovinezza, sia fisicamente che moralmente, sta diventando una vera ricerca esistenziale, ti forniamo i 4 punti essenziali da ricordare affinché il tuo desiderio di eterna giovinezza diventi realtà.

Segreti di giovinezza