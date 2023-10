Allattamento, come fare a capire quando il neonato ha mangiato a sufficienza

Quanto deve mangiare un neonato? E come calcolare il suo fabbisogno di latte? Ecco alcuni consigli utili per neomamme (e non solo).

Come possiamo capire se il nostro neonato ha mangiato a sufficienza? È bene ricorrere alla doppia pesata, come facevano le nostre mamme e le nostre nonne? Oppure sono emersi metodi ancora più efficaci, in grado di indicare con ancor maggior precisione la crescita e lo sviluppo del nostro piccolo? Ebbene, proviamo ad approfondire insieme.

Durante i suoi primi mesi di vita, un neonato cresce di circa 150-200 grammi a settimana. Ed oggi i pediatri consigliano proprio l’arco temporale di una settimana per effettuare verifiche di peso, a differenza di quanto invece era comune fare negli anni passati quando le nostre mamme e le nostre nonne effettuavano la doppia pesata, prima e dopo la poppata.

Il motivo è presto detto: misurare il peso del piccolo una volta a settimana sempre nelle stesse condizioni, ovvero quando è a digiuno ed allo stesso orario della giornata, rileva con più precisione la crescita del neonato e se questa è regolare oppure no. La doppia pesata, invece, può diventare una vera e propria ossessione per le mamme, soprattutto quando il neonato, durante una poppata, abbia preso poco latte e risulti aver acquisito meno peso del solito.

Le quantità di latte da assumere ad ogni poppata

Per le mamme che allattano al seno, il principio generale che i pediatri raccomandano di seguire è di assecondare ogni richiesta di poppata del neonato. Inoltre, c’è una vera e propria formula matematica che viene applicata per calcolare il quantitativo quotidiano necessario a garantire una crescita corretta, regolare e sana.

La formula considera il peso del neonato e lo divide per 10, quindi somma al risultato 250. Dunque, ipotizzando il peso di 4 chilogrammi di un neonato, il quantitativo ideale da assumere nell’arco di 24 ore risulta 4.000 diviso 10, ovvero 400, più 250, per un totale di 650, che corrisponde ai grammi da assumere durante la giornata. Quindi, per avere un’idea chiara dei grammi necessari per ogni poppata, basterà dividere il risultato per il numero di poppate al giorno (ad esempio: se sono 5, ad ogni poppata il piccolo dovrà assumere circa 130 grammi di latte).

Per le mamme che allattano con il biberon, il consiglio dei pediatri è di preparare sempre un po’ di latte in più rispetto ai grammi calcolati, in modo da soddisfare le necessità del piccolo in caso avesse più fame. Le mamme che allattano al seno, invece, non possono effettivamente calcolare il quantitativo esatto e per questo motivo si consiglia di farlo attaccare il seno a richiesta e senza orari. In caso di dubbi, tuttavia, il nostro pediatra di fiducia potrà fornirci tutte le risposte ai nostri quesiti.