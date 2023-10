Giochi IKEA sotto i 50€ che sviluppano la creatività dei bambini: immancabili in cameretta

Stai cercando dei giochi per tuo figlio che non siano per dispositivi elettronici? Con meno di 50 euro li puoi trovare all’Ikea.

I bambini hanno bisogno di giocare e di svagarsi e ultimamente purtroppo ci si affida sempre più alla tecnologia, mettendo da parte tutti i giochi classici che richiedono creatività e che sono in grado di fare divertire davvero.

Sarebbe meglio quindi andare alla ricerca di giochi che possano far sviluppare la creatività dei propri figli, senza doversi però affidare alla tecnologia. Da Ikea è possibile trovare proprio dei giochi di questo genere, che sono in grado di far divertire i bambini grazie a dei semplici fogli e a dei pennarelli. Sono perfetti anche per chi ha un budget inferiore ai 50 euro e di sicuro piaceranno subito ai vostri bambini.

Ecco 3 giochi creativi da comprare subito all’Ikea

• Il blocco da disegno a 16 pezzi della linea Solfågel: con una spesa di soli 4,95 euro, si può acquistare un blocco da disegno perfetto per dipingere, la cui superficie ruvida è leggera e molto resistente. È perfetto sia per utilizzare delle matite colorate o delle tempere acriliche. Si tratta di un prodotto che è stato creato sulla base di suggerimenti dati da diversi bambini, per cui di sicuro avrà successo tra i coetanei ed è stato realizzato anche con l’aiuto di artisti professionisti

• Il 7set per dipingere tra pezzi della linea Solfågel: spendendo 37,90 euro, si può acquistare un set intero in cui si possono trovare un cavalletto da pittore compreso di accessori, un set di 5 colori acrilici e un blocco da disegno. È perfetto per chiunque voglia fare pratica, realizzando sia ritratti sia paesaggi, visto che il cavalletto permette di posizionare la tela in orizzontale o in verticale. È presente anche una tavolozza in plastica acrilica su cui si possono miscelare con facilità tutte le tempere che sono ad alta coprenza.

• Il rotolo di carta da colorare 10 m della linea Aftonsparv: con una spesa di 5,95 euro, si può acquistare questo rotolo che potrà essere colorato semplicemente srotolandolo e usando pennarelli o acquerelli. Anche per questo prodotto sono state tenute in considerazioni le opinioni e i suggerimenti dei bambini, in modo tale da creare un prodotto adatto per loro. La tela è realizzata con i disegni di pianeti, astronavi e ed è perfetta per i bambini che amano le avventure nello spazio, da colorare per esempio durante la giornata di pioggia in cui non è possibile giocare all’aria aperta.