Primo Natale insieme al vostro bimbo? Ecco quali regali fargli per iniziare questa tradizione

Natale è alle porte, ecco cosa regalare ai più piccoli che vivono per la prima volta la magia delle feste natalizie.

Il primo anno di vita del proprio bambino può essere davvero speciale, per questo anche il momento dei primi regali di Natale possono esserlo. Non importa che il piccolo festeggi dopo un mese dalla nascita o proprio a distanza di quasi un anno, poiché magari è nato a ridosso delle feste o a inizio anno.

Il pensiero da fare ai più piccini fa sorgere sempre qualche dubbio ed esclamazioni del genere: “Troppo piccolo per questo?”, “Potrà effettivamente utilizzare quest’altro?”, “Finiranno per non apprezzare”… E tante altre domande che attanagliano.

Di sicuro fare un dono ad un neonato che al massimo può avere l’età di un anno è davvero difficile, soprattutto se il regalo non è legato ad una celebrazione, ma è un dono natalizio.

Questo può avere i suoi pro, visto che è possibile sbizzarrirsi maggiormente. Una regola che vale anche per i genitori dei piccoli.

No panico! Ecco il regalo di Natale perfetto per un neonato

Bisognerebbe cercare di regalare qualcosa che abbia un significato e che sia adatto all’età del bambino, un oggetto, un giocattolo che stimoli la sua fantasia, senza risultare eccessivo. Infatti, un’iper-stimolazione, che proviene soprattutto dai device informatici come smartphone e tablet, non è la cosa migliore per un neonato.

Se il piccolo ha una stanzetta tutta sua si può pensare di regalare un qualcosa che possa appunto far parte del proprio spazio di vita e di giochi. Se non si conoscono a fondo le esigenze di mamma e papà e finire con il risultare eccessivi e fuori luogo, meglio optare per cose piccole e funzionali.

Ad esempio un piccolissimo peluche fatto artigianalmente, magari decorato con il nome del piccolo o fatto in modo da assomigliargli, una lucetta per la notte dalla forma carina e non eccessivamente ingombrante, un libro sensoriale.

Quest’ultimo è fatto generalmente di stoffa e aiuta il bambino nella fase di crescita a sviluppare abilità. Ad esempio potrebbe raccontare la storia di una giornata tipo di un bambino con tanto di attività da sottoporre al piccolo personaggio di stoffa stancabile. Via alla fantasia con il lavaggio dei denti, il pranzo, il vestiario, la scuola, il momento del gioco, del bagno, cena e nanna.

Un’altra idea è quella di donare una piccola copertina fatta con materiali naturali che possa accompagnarlo nelle diverse fasi di gioco e di riposo. Se proprio non si ha nessuna altra idea meglio optare per purissimi prodotti naturali certificati che possono essere utilizzati per il corpo nel momento del bagnetto. Sarà un regalo sfruttabile e molto utile.