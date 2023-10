5 esercizi da fare per facilitare il parto e il travaglio: sono alla portata di tutti

Considera la nascita come un evento sportivo: devi allenarti per viverlo come un’atleta e riuscirci come un campione! 5 esercizi per facilitare il parto.

La preparazione al parto avviene spesso in una stanza con altre mamme, ma puoi anche fare alcuni esercizi aggiuntivi a casa. Ecco alcune idee per aiutarvi a prepararvi adeguatamente per il grande giorno!

Ciò che è importante nel grande giorno è respirare: è parte integrante della preparazione al parto. Dal 4° mese di gravidanza puoi già iniziare a lavorare sulla tua respirazione. Oltre a rilassarti, ti aiuterà a gestire le contrazioni durante il travaglio.

Per prima cosa prendi coscienza del tuo respiro. Lo fai in modo naturale ogni giorno, quindi prenditi del tempo per osservare cosa sta succedendo. Seduto o sdraiato, metti una mano sul petto e l’altra sullo stomaco. Osservi che la gabbia toracica si riempie d’aria e che la pressione diminuisce non appena espiri.

5 esercizi per facilitare il parto

Camminare è l’esercizio di routine preferito perché oltre a migliorare la salute cardiovascolare e a tonificare i muscoli, camminare offre diversi benefici, tra cui ridurre il rischio di diabete gestazionale, preeclampsia, ipertensione e taglio cesareo. Uno studio del 2013 condotto dalla Medical University of Ulster in Irlanda del Nord ha dimostrato che le donne che svolgevano poca attività fisica aumentavano il rischio di diabete gestazionale, ipertensione, parto cesareo e morte infantile alla nascita.

Inclinazioni pelviche

Questo esercizio aiuta a rafforzare i muscoli dello stomaco e ad alleviare il mal di schiena durante la gravidanza, ma anche durante il parto. Ti permetterà di allungare e ammorbidire la colonna vertebrale, favorendo al contempo una buona respirazione addominale.

Ali di farfalla

Puoi fare questo semplicissimo esercizio durante tutta la gravidanza. Rafforza il perineo e le cosce, ammorbidisce il bacino, allunga le ginocchia e la zona inguinale. Questa postura è di grande aiuto durante il parto e può essere eseguita già dal primo trimestre. Se segui questi esercizi per ammorbidire e rafforzare il perineo durante la gravidanza, ti stai impegnando per evitare un possibile strappo o episiotomia il giorno del parto.

Questi esercizi rafforzeranno anche i muscoli di quest’area per favorire l’espulsione durante il “grande giorno” e prevenire successive perdite urinarie.

A partire dal 5° mese, la maggior parte dei medici e delle ostetriche ti consiglieranno di non dormire sulla schiena, poiché questa posizione può causare problemi alla schiena, problemi respiratori, rallentamento del sistema digestivo, emorroidi, abbassamento della pressione sanguigna e minore flusso sanguigno nel cuore. Inoltre, questa posizione permettere al bambino di mettersi nella posizione corretta. Girarsi sul lato sinistro durante il sonno serve a non comprimere la vena cava sotto l’utero.