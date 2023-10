Neonato raffreddato: il cuscino è pericoloso, usa questo trucco e lo farai respirare meglio

Sei in ansia per il primo raffreddore di tuo figlio neonato? Niente paura usa questo semplice trucco e lo farai respirare meglio

Un neonato in casa è fonte di gioia per tutti ma anche di preoccupazione. Soprattutto ai primi freddi la paura che il bimbo si ammali ci spaventa. È molto piccolo abbiamo paura che un semplice raffreddore possa degenerare facilmente in qualcosa di più grave, esprime il suo malessere solo con il pianto e abbiamo paura di non comprendere cosa possa avere ma fortunatamente con un po’ di accortezze e magari i consigli di un pediatra attento e di una nonna con una certa esperienza, il raffreddore passerà senza danni.

Quando il bimbo si raffredda la causa è sempre un virus, il sistema immunitario del neonato si sta piano piano rafforzando ed è per questo che ci spaventa principalmente un raffreddore: abbiamo paura che l’organismo del bimbo non reagisca adeguatamente al contrasto del virus. Ma la cosa che ci angoscia di più è sentirlo respirare male, è veramente una brutta sensazione. Quante volte ci avviciniamo alla culla per sentire se respira adeguatamente, la notte diventa molta lunga per noi!

Ecco come far respirare meglio un neonato con il raffreddore.

Se il nostro bambino, ancora neonato, prende il raffreddore la nostra ansia principale deriva dal fatto che lo sentiamo respirare male, istintivamente ci preoccupiamo quindi cerchiamo prima di tutto di non farlo ammalare; mettiamo in atto tutte le strategie possibili come evitare che venga a contatto con persone che abbiano sintomi da raffreddore, pulire accuratamente ciucci e biberon o comunque tutti gli oggetti con cui viene a contatto e, se siamo noi ad essere ammalati, magari portiamo una mascherina per evitare di contagiarlo.

Potrebbe però succedere che, nonostante tutte le precauzioni, il bimbo contragga ugualmente il virus. Inutile dire che la prima cosa da fare è contattare il pediatra in modo che possa istruirci sulle cose che possiamo dargli per contrastare il virus ma è importante anche attivarsi per alleviare i sintomi. Sappiamo quanto può essere fastidioso un raffreddore, figuriamoci per un neonato! I lavaggi nasali e aspirare il muco con le pompette per liberare il naso sono le prime cose da fare, importante anche idratare il bambino e umidificare l’ambiente in cui dorme.

Ma c’è un trucco semplicissimo che farà stare molto meglio il bambino e non ci viene mai in mente! Un neonato, in particolare durante le ore notturne, è sempre sdraiato e con il raffreddore, ovviamente, la respirazione peggiora quindi basterà sollevargli un poco la testa in modo che il muco defluisca meglio e il piccolo possa riposare. Bisognerà mettere un cuscino piccolo sotto il materassino in modo che il capo del neonato sia leggermente più in alto!