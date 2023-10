Gender reveal party da non confondere con il baby shower: tutti i dettagli e come si organizza

Sei in dolce attesa? Perché non organizzare un gender reveal party per tutta la famiglia? Ecco di che cosa si tratta e come metterlo in piedi.

Ad oggi le informazioni corrono veloce, soprattutto grazie al web e ad internet. E come è normale che sia, anche tradizioni che prima appartenevano ad altre culture – vicine e lontane – arrivano un po’ in tutto il mondo. Ecco che negli ultimi anni, direttamente dagli Stati Uniti, è esplosa anche in Italia la moda dei baby shower e i gender reveal party, tutto un mondo di feste con tutta la famiglia attorno alla rivelazione del sesso del bambino nella pancia della mamma.

C’è una sostanziale differenza, però. tra le due tipologie di feste. E se state pensando di organizzare una festa simile, dovreste prima avere tutte le informazioni di cui avete bisogno per mettere in piedi un party che tutta la vostra famiglia ricorderà per anni. Ecco di che cosa stiamo parlando e come organizzarlo al meglio.

Come organizzare un gender reveal party e perché è diverso dal baby shower: tutte le informazioni

C’è una differenza sostanziale e fondamentale tra queste due tipologie di party, entrambe dedicate alla rivelazione del sesso del bambino che sta per nascere. Nel baby shower, infatti, i genitori non conoscono il sesso e lo scoprono proprio durante questa festa con una serie di originali e divertenti escamotage. Ma nel gender reveal party sono la neo mamma e il neo papà a rivelare il sesso agli altri, parenti e amici. Un momento molto emozionante in cui mamma e papà possono finalmente condividere l’emozione con tutti.

Per organizzarlo dovrete tenere conto innanzitutto che i vostri ospiti non sanno nulla, quindi usate il più possibile colori neutri e che non abbiano niente a che fare con il sesso del bimbo – niente rosa o blu, per intenderci – poi pensare a snack, dolcetti e pizzette. Potete pensare anche di chiamare un catering che curi il tutto, se avete una famiglia molto numerosa. Niente alcol! Siete incinte, ricordate? Non vorreste vedere i vostri ospiti ubriachi mentre scoprono il sesso del bambino.

L’idea più semplice ed efficace, che fa sempre molto effetto, è usare dei palloncini per rivelare il sesso: potete acquistarli già preparati per l’occasione. Fuori avranno un colore neutro che non lascia trasparire niente ma appena scoppiati riveleranno coriandoli rosa o blu, a seconda dell’occasione.