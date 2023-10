Bambini tutti pazzi per i nuovi biscotti Kinderini, ma attenzione non mancano le polemiche, ecco perché

I Kinderini sono la novità del momento, biscotti targati Kinder che piacciono a grandi e piccoli: ma attenzione, le polemiche non sembrano mancare.

Praticamente nelle ultime settimane non si sente parlare di altro se non dei Kinderini: i biscotti con le faccine che esprimono emozioni e che sembrano essere diventati lo spuntino preferito di grandi e piccoli. Una novità assoluta che però pare avere già attirato le prime critiche.

Partiamo dal presupposto che la polemica è scoppiata in misura maggiore su Linkedin, in particolare sotto il post del CEO di Ferrero, Alessandro d’Este, che pare essere colpevole di avere presentato i gustosi biscotti, nascondendo però il particolare legato alle calorie che contengono.

Al loro interno hanno un impasto composto da latte e cacao, ma la vera domanda è la seguente: quanti se ne possono mangiare evitando poi di ingrassare? Quali sono i rischi per la salute che si nascondono dietro i preziosi biscotti con le faccine? Entriamo nel merito della questione e scopriamo qualche particolare in più.

Kinderini, è caccia all’acquisto ma attenzione: le polemiche non mancano di certo

Insomma non è davvero tutto oro quello che luccica nemmeno nel caso della nuova produzione in casa Kinder, ovvero quella dei Kinderini, i simpatici e buonissimi biscotti con le faccine che esprimono i sentimenti. Ad avere sottolineato il problema in questi ultimi tempi sono stati molto utenti preoccupati delle calorie presenti al loro interno.

Gli ingredienti presenti nella loro composizione sono: farina di frumento 43,5%, zucchero, burro anidro, grassi vegetali (palma, karitè), amido di frumento, latte scremato in polvere 2%, cacao magro 1,3%, latte in polvere ricco in materia grassa (0,7%), siero di latte in polvere, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), burro cacao, nocciole, sale, emulsionante: lecitine (soia), vanillina, pasta di cacao, albume d’uovo in polvere, può contenere senape.