Bambini in casa meglio a piedi nudi, con le ciabattine o con le calze? Risponde l’osteopata

Sei indeciso se lasciare i tuoi bimbi in casa a piedi scalzi o fare indossare loro le ciabattine? Ecco cosa dicono gli esperti.

Le mamme non finiscono mai di imparare! Il mestiere più difficile del mondo è proprio quello in cui non si sa mai se si sta facendo bene o male finché non notiamo le conseguenze di una o dell’altra scelta. Allora come facciamo? Possiamo affidarci, per fortuna, alle parole degli esperti che oggi è più facile ascoltare e raggiungere grazie ai social network, ovviamente. Allora se vi siete sempre chieste se lasciare i vostri bimbi scalzi oppure con ciabatte e calze in casa, finalmente avrete una risposta definitiva.

È un dilemma che affligge tantissime mamme e papà: da un lato spesso i bimbi tendono a volersi togliere tutto e amano stare con i piedi nudi. Ma ci può venire il dubbio che questa abitudine li possa danneggiare e magari combattiamo con loro per tenere scarpe, ciabatte e calzini. Come facciamo? La risposta è presto detta, parola agli esperti.

Gli esperti rispondono: i bambini devono avere calze e ciabatte in casa o possono stare a piedi nudi?

È stata Elisa Cornacchia con un video Instagram ripubblicato dal suo profilo TikTok a rispondere ai dubbi delle mamme sull’argomento. L’osteopata spesso risponde a dubbi e domande degli utenti e dei suoi follower che vogliono saperne di più su cosa può danneggiare o no l’ossatura, le articolazioni e la colonna vertebrale. Quando parliamo di bambini, tutto diventa più delicato e non vorremo certo sapere di aver danneggiato la crescita dei nostri bimbi: allora come dobbiamo farli stare in casa?

L’osteopata è irremovibile e ha le idee molto chiare sull’argomento: i bambini devono stare sempre scalzi in casa! Questo è il modo più salutare per sviluppare bene le loro ossa e la loro colonna vertebrale. Questo si può fare sia d’estate quando fa molto caldo e il bimbo potrà anche trarre piacere dalla freschezza del pavimento, ma anche d’inverno, dal momento che i piedi freddi – contrariamente a quello che si possa pensare, non provocano nessuna conseguenze. Non è quello a causare raffreddori!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Cornacchia Osteopata (@elisacornacchia.osteopata)

Fino a che età? Sempre! Anche noi adulti dovremmo stare scalzi in casa o con, al massimo, una calza con le gommine sotto. È il modo migliore per renderci cura della nostra colonna vertebrale!