Broccoli al parmigiano: questi li faranno fuori anche i tuoi figli, sfiziosi e croccanti, di una bontà unica

Se le hai provate tutte per far mangiare le verdure ai tuoi figli, non ti preoccupare: è impossibile resistere ai broccoli al parmigiano.

Diciamo pure come verdure e bambini piccoli non sia di certo un binomio immediato, anzi tutto il contrario. A volte si fa una fatica incredibile a far mangiare carote, zucchine, cavolfiori e chi più ne ha, più ne metta ai propri figli, ma difficilmente si troverà un bambino entusiasta di mangiare un bel contorno salutare al posto delle patatine o degli anelli di cipolla.

A differenza della bontà e della sfiziosità del fritto, si capisce chiaramente perché le verdure, specialmente se al vapore, non attirano più di tanto, o perlomeno fino a oggi. Se le hai provate tutte cara mamma ma senza tanto successo, sappi che la ricetta di oggi è davvero irresistibile.

Il segreto, infatti, per far mangiare le verdure ai piccoli è molto semplice: basta renderle invitanti e buonissime e il sapore delizioso annullerà qualsiasi diffidenza. Ecco perché i broccoli al parmigiano sono pressoché imperfetti. Grazie al sapore goloso del parmigiano, i broccoli non solo avranno tutto un altro aspetto, ma saranno squisiti!

Broccoli al parmigiano: la ricetta facile e veloce a prova di bimbo!

Questa ricetta ovviamente ha come protagonisti i broccoli, volendo però si può arricchire anche col cavolfiore più cremoso e dal sapore meno deciso.

Ricetta per 4 persone

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Ingredienti:

1 broccolo

100 grammi di Parmigiano grattugiato

35 grammi di olio extra vergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe q.b.

Spezie q.b.

Preparazione

Per prima cosa, per preparare questo gustoso piatto, prendi il broccolo puliscilo eliminando la parte del gambo che è più dura e stacca le cimette. Una volta pulito, in una ciotola metti le cime dei broccoli con sale, pepe nero e spezie a piacere come la paprika e il timo. Aggiungi un po’ di olio e fa amalgamare il tutto insieme. Adesso spennella anche un po’ d’olio sulla teglia per evitare che si attacchino i broccoli e spolvera un po’ di parmigiano grattugiato sulla superficie. A questo punto posiziona i broccoli, versa sopra l’olio e aggiungi parmigiano in abbondanza. Ora non ti resta che infornare in forno preriscaldato per 25 minuti a 200 gradi e i tuoi broccoli sono pronti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Laudicina – Cucina facile con Elena 👩🏻‍🍳 (@cucinafacileconelena)

Consiglio extra: per rendere i tuoi broccoli ancora più invitanti, puoi aggiungere anche un po’ di pangrattato insieme al parmigiano. Se non hai idee per la cena di stasera, prendi in considerazione questa valida alternativa. Stai sicura che i tuoi bambini ne usciranno completamente matti!