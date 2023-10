Chef Cannavacciuolo in piscina con il papà e il figlio: “Generazioni a confronto, ci assomigliamo?”

Chef Cannavacciuolo in piscina con il papà e il figlio: “Generazioni a confronto”, notate pure voi la somiglianza? Lo scatto fa boom di like!

Se parliamo di chef famosi nel mondo della cucina e anche della televisione, non possiamo non menzionare Antonino Cannavacciuolo, il ‘gigante buono’ di Masterchef e di tanti altri programmi di successo, da Family Food Fight a Cucine da Incubo, passandro per Antonino Chef Academy. Lo chef napoletano, infatti, è diventato negli anni una vera star del mondo dello spettacolo e grazie alla tv ha potuto mostrare ancora di più a tutti il suo grande talento in cucina.

Parliamo, infatti, di uno chef pluristellato ma anche molto amato dal pubblico per la sua personalità e la sua simpatia. Sempre molto onesto, sincero e sensibile, Cannavacciuolo si è fatto apprezzare in questi anni, tanto da ottenere un successo pazzesco anche sui social, dove conta ben 3 milioni di followers e dove condivide anche dei momenti di vita privata e quotidiana.

Oltre ai suoi piatti e al lavoro nei ristoranti e resort che gestisce, lo chef pubblica infatti anche foto e video del suo quotidiano, con sua moglie Cinzia Primatesta e i loro figli Elisa e Andrea. In uno degli scatti con quest’ultimo c’è anche il papà dello chef, al quale lui è legatissimo. “Generazioni a confronto”, ha scritto Antonino. Resterete a bocca aperta per la somiglianza!

Chef Cannavacciuolo, lo scatto con il papà e il figlio lascia tutti a bocca aperta: notate la somiglianza?

Lo chef Antonino Cannavacciuolo è sempre molto attivo sui social, dove condivide diversi scatti che riguardano il suo lavoro e la sua vita quotidiana. Spesso condivide foto e video con sua moglie Cinzia Primatesta o con i suoi figli Elisa e Andrea, che hanno rispettivamente 14 e 11 anni. Per Antonino la famiglia è fondamentale, infatti è legatissimo anche alle sue origini e ai suoi genitori.

Spulciando il suo profilo Instagram, infatti, c’è uno scatto davvero bellissimo della scorsa estate insieme a suo padre e suo figlio, che si chiamano entrambi Andrea. Nella foto i tre sono in piscina e sono davvero molto felici e sereni: “Generazioni a confronto. Che dite, ci assomigliamo?”, ha scritto lo chef, ricevendo immediatamente un vero e proprio boom di like e commenti.

Guardando Antonino e suo padre è impossibile non notare la somiglianza. I due, infatti, hanno la stessa espressione e anche lo stesso sorriso e sono accomunati anche dalla passione per la cucina, visto che anche il padre di Cannavacciuolo ha sempre lavorato come cuoco. Chissà che strada prenderà, invece, il piccolo Andrea, che a detta dello chef si mette spesso accanto a lui ai fornelli. Voi che dite, notate la somiglianza?