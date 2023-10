Anche il tuo gatto ha questa abitudine? Fai attenzione: il motivo nemmeno lo immagini

Anche tu hai notato che il tuo gatto, così come tanti altri felini, ha questa abitudine? Fai molta attenzione: il motivo nemmeno lo immagini.

Se sei il proprietario di un simpatico gattino, ti sarà capitato di sicuro di osservare con curiosità i suoi comportamenti. Molti sono davvero teneri e ti aprono una finestra d’informazioni sullo straordinario mondo dei felini.

I gatti sono esseri particolarmente indipendenti, si sa. Tuttavia, esiste un’abitudine comune che sembra quasi suggerire che vogliano avere attenzioni particolari dai proprietari, distraendoli dalle loro attività, e concedere un momento di coccole. Di che comportamento si tratta? Cosa c’è veramente dietro questa loro ossessione?

Se il tuo gatto si sdraia sulla tastiera del computer, ecco che cosa dovresti sapere

Anche tu hai notato che, appena ti metti al computer a lavorare o a sbrigare le tue ultime commissioni, il tuo gatto si fionda immediatamente sulla tastiera? Forse non lo sai, ma dietro a questo strano atteggiamento si nasconde una motivazione ben precisa.

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’abitudine del tuo gatto di stendersi sul tuo laptop non dipende da una forma di imitazione o da dolce una richiesta di attenzione. Secondo l’esperto di psicologia animale, il dottor David Sands, i gatti non riuscirebbero a imitare gestualità umane come quella della digitazione. Questo spiega perché non saranno mai attratti da un computer per questo motivo.

Uno dei fattori di attrazione per i felini potrebbe essere il calore emesso dal computer stesso, ma non solo. È fatto risaputo che i gatti amino il tepore, ma perché non preferiscono semplicemente riscaldarsi vicino a un termosifone o a un’altra fonte calda? La risposta è semplice e riguarda l’odore del proprietario. Il computer è un oggetto indiscutibilmente molto usato dalla maggioranza delle persone, “conservando” l’odore in modo regolare. Per un gatto l’olfatto è un elemento fondamentale, influenza la percezione del mondo circostante.

Quando il gatto si stende sulla tastiera, in realtà sta solo cercando di sostituire il tuo odore con il proprio. È una dimostrazione di possessività. Sta proprio dichiarando che tu sei di sua proprietà e non il contrario. Per lo stesso motivo si sfregano contro di noi o sulle cose che tocchiamo: non è solamente un gesto di affetto.

Non ci sono evidenze scientifiche e non è stata avviata una ricerca specifica che fornisca una risposta incontrovertibile e definitiva a tale circostanza. Nonostante ciò, gli esperti di comportamento felino hanno addotto l’ipotesi che potrebbe spiegare questa strana attitudine.