È tempo di funghi: con queste tre ricette prepari dei primi piatti autunnali da urlo

Primi piatti a base di funghi: le migliori ricette da nn perderti assolutamente. Se le provi ti innamori fin dal primo assaggio!

Ciò che proprio non può mancare sulle nostre tavole in autunno sono i funghi. Buono e genuino, questo ingrediente si può cucinare in tantissimi modi diversi, ma è forse all’interno dei primi piatti che sa sprigionare al meglio tutto il suo irresistibile sapore.

A ogni modo, se vuoi fare breccia nel cuore dei tuoi ospiti e di tutta la tua famiglia, non puoi assolutamente perderti queste tre ricette fenomenali. Così facendo, potrai cucinare dei sughetti deliziosi, perfetti per condire i tuoi primi piatti.

Non vedi l’ora di sapere come si preparano queste specialità autunnali? Allora non perdere altro tempo prezioso e continua subito a leggere il nostro articolo di oggi.

Autunno, tempo di funghi: le migliori ricette per preparare dei primi piatti favolosi

Se sei arrivata fin qui a leggere il nostro articolo, allora vuol dire che anche tu sei curiosa di scoprire le nostre ricette a base di funghi per preparare tre primi piatti autunnali a dir poco da urlo. Vedrai, una volta che le avrai assaggiate non le lascerai più, perché oltre ad essere buonissime sono anche piuttosto semplici da realizzare.

Funghi porcini e pomodoro: lava bene 300 grammi di porcini e poi tagliali a fette. Trita una cipolla e mettila a rosolare in una padella con un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva. Aggiungi un mestolo di brodo vegetale, regola di sale e di pepe e fai cuocere per 5 minuti. Unisci 500 grammi di polpa di pomodoro e lascia andare a fiamma bassa per 15 minuti. Sugo ai funghi porcini secchi: è possibile preparare la stessa ricetta di prima, sostituendo però i funghi freschi con quelli secchi. In questo caso, metti in ammollo i funghi in acqua tiepida per 15-20 minuti e, trascorso il tempo necessario, strizzali ben bene e segui le indicazioni precedenti. Crema di funghi champignon: pulisci 200 grammi di funghi e poi cuocili in padella per 5 minuti con 25 grammi di burro ed un pizzico di sale. In una scodella a parte versa 3 cucchiai di farina, 250 millilitri di latte e 250 millilitri d’acqua e frulla tutto con un mini pimer in modo da ottenere una salsa liscia ed omogenea. A questo punto, trasferisci il composto ottenuto sui funghi e porta tutto a bollore, mescolando di continuo. Copri la pentola con il coperchio, abbassa la fiamma e lascia andare per 25-30 minuti. Trascorso il tempo necessario, frulla di nuovo tutto con l’aggiunta della panna.

A questo punto, non ti resterà che utilizzare questi tre condimenti per preparare dei primi piatti autunnali con i fiocchi!