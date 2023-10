Fatti un regalo e inizia subito pilates: i benefici sono incredibili

Sempre più persone stanno scoprendo i benefici di fare pilates. Vediamo insieme perché questo tipo di ginnastica ci fa stare meglio.

Il Pilates è lo sport del futuro. Basti pensare che al giorno d’oggi sono in tantissimi a soffrire di mal di schiena e ad avere una postura scorretta. Questo è dovuto alla poca attività fisica che si è svolta durante il lockdown e al passar sempre più ore seduti davanti allo schermo di un pc. Per non parlare dei movimenti della nostra testa che ormai è protesa in avanti perché siamo costantemente con il cellulare in mano. Tutti atteggiamenti che si ripercuotono negativamente sulla nostra colonna vertebrale.

Ma che cosa è il pilates e perché può esserci utile? A creare questa disciplina sportiva che unisce ginnastica, yoga e danza è stato Joseph Pilates. Questo ragazzo aveva sofferto da piccolo di vari problemi di salute e pensò ad un programma di esercizi che gli consentissero di avere un fisico sano e asciutto.

Nella sua vita è stato tuffatore, pugile, ginnasta, sciatore, acrobata di circo e persino modello. La sua idea è stata quella di creare un metodo sportivo che si basasse su movimenti regolari semplici da fare e che non facessero sudare. Con il pilates infatti si cerca di ridare equilibrio al proprio corpo correggendo anche la postura.

I benefici del Pilates

Oggi sono tantissime le persone che si iscrivono in palestra solo per seguire i corsi di pilates. Si tratta non solo di signore ma anche di ragazzine con problemi alla schiena. Questa disciplina infatti serve a controllare i movimenti, concentrandosi sulla postura del corpo in modo preciso e fluido. Questa non consiste in semplici esercizi da fare ma si base su un metodo.

Per prima cosa bisogna individuare il “problema” e cosa causa lo scompenso del corpo, analizzandone attentamente il baricentro. Poi bisogna fare propria la tecnica del pilates basandosi su concentrazione, precisione e respirazione. In seguito bisogna controllare i miglioramenti fatti.

Il pilates porta diversi benefici sopratutto nei soggetti sedentari, aumentando la forza dei muscoli. È, però, anche un vero toccasana per chi ha problemi di schiena o soffre di cervicale infiammata. Praticando questa disciplina inoltre possiamo dimagrire e ridurre la cellulite, con questa disciplina, oltre che combattere la ritenzione idrica e tonificare la zona addominale.

Anche gambe e glutei ne risentono positivamente grazie al miglioramento della stabilità del bacino. Ma uno dei più grandi benefici si ha a livello psicologico: praticandolo si riduce lo stress e le tensioni muscolari dando al corpo una sensazione di benessere.