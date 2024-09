Gravidanza in autunno? Ecco come vestirsi per sentirsi comode ma alla moda

Sei in dolce attesa e non sai cosa mettere? Ecco i consigli per l’autunno che sta per arrivare. Comodita’ ed eleganza.

In questa fase particolare e bellissima della tua vita, capita molto spesso che non sai cosa indossare. Specialmente negli ultimi mesi. Tutto ti stringe e ti da fastidio. In estate, da un lato, e’ più semplice perché mettiamo un bel vestito largo ed il problema dell’abbigliamento e’ risolto. Ma non ti preoccupare ci siamo noi.

Ecco come puoi vestirti, anche nel terzo trimestre di gravidanza per sentirti bella. Siamo certi che ti metterai subito alla ricerca di questi capi. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo quali sono.

Abbigliamento comodo e bello in gravidanza? Assolutamente si

Quella che sta per arrivare e’ una stagione un po’ complicata a livello di abbigliamento per tutti, ma se siamo in dolce attesa può diventare ancora più difficile. Ovviamente molto dipende anche in che trimestre ci troviamo. Ma non dovete preoccuparvi perché oggi vi indicheremo dei piccoli consigli utilissimi in tutti e tre i periodi della gravidanza.

Anche perché noi donne subiamo dei cambiamenti sia a livello ormonale che fisico. Quindi dobbiamo sentirci bene in questa nuova veste. Se siamo nel primo periodo della nostra gravidanza avremmo meno problemi con la nausea proprio grazie alle temperature che ci sono. Se siamo nel secondo trimestre potremmo fare tantissime attività ancora all’aperto. Se invece siamo nell’ultimo il clima ci aiuterà con la sensazione di stanchezza e le gambe gonfie.

Ma iniziamo a parlare di abbigliamento. Iniziamo dal primo trimestre. In questo caso possiamo ancora utilizzare i nostri abiti ma per poche settimane perché il nostro corpo, poi, cambierà velocemente. Quindi via libera a gonne lunghe, leggins, magliette e camicie ampie. Se la pancia si inizia a notare scegliete già pantaloni premaman, starete comodissime.

E se siamo nel secondo trimestre? Le nostre forme si notano e la pancia cresce, quindi via libera a jeans premaman e abiti in lana che possiamo abbinare con i collant o i leggings. Anche le scarpe sono importantissime. Scegliamo qualcosa di comodo, se vi sentite sicure via libera ai tacchi altrimenti metteteli via per qualche tempo.

Siamo nell’ultimo trimestre di gravidanza? Ormai il nostro e’ proprio un bel pancione. Ma non. dobbiamo comprare tantissime cose. Scegliamo maglioni aperti sul davanti che poi potemmo utilizzare come giacche, se amate i vestiti compratene alcuni premaman. Anche in collant, preferiti quelli appositi per non stringere sul pancione.

Noi vi consigliamo di non comprare nulla a vita alta perchè potreste sentire caldo, per via degli ormoni. E se dobbiamo vestirci eleganti cosa scegliamo? Magari ad un matrimonio. Scegliamo tacchi larghi e abiti al ginocchio. Dobbiamo stare comodo e sentirci bene. Se amate i pantaloni perfetti sono il modello a palazzo o sigaretta con la fascia per la gravidanza. Quindi non disperare in questa stagione puoi essere elegante senza spendere una fortuna e ricorda che sei sempre bellissima!