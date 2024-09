Fai molta attenzione a questi segnali: potresti essere incinta e non saperlo

Può accadere che una donna sia incinta senza sapere di esserlo: ecco i segnali che possono indicarlo e che spesso si ignorano.

Scoprire la gravidanza non è sempre così semplice e ovvio. Anche quando la donna la ricerca ed è attenta ad ogni minimo cambiamento del suo corpo per individuare se una nuova vita umana si sta formando dentro di lei può capitare che non si accorga di essere incinta.

Spesso capita di sentire storie di donne che scoprono di aspettare un bambino solo al momento del parto. È strano, ma hanno ignorato di essere in stato di gravidanza per tutti i mesi della durata della gestazione. Si tratta di casi estremamente rari, ma possono realmente accadere.

Anche nella maggior parte di situazioni, ben più comuni e normali è possibile non accorgersi di essere incinta subito fin dalle prime settimane. In realtà alcuni segnali possono già verificarsi, ma vengono confusi o ignorati. Scopriamo quali sono i segni rivelatori precoci e meno conosciuti oltre ai classici e più noti.

I primi segnali della gravidanza, insoliti e non conosciuti

Ovviamente, l’accertamento della gravidanza deve basarsi sulla verifica del test di gravidanza o delle analisi del sangue che segnalano la presenza di un notevole numero di Beta HCG, l’indicatore supremo che indica che una donna è incinta. Oltre a questi ovviamente c’è l’ecografia pelvica, effettuata dal ginecologo, che svela fin dalla quinta settimana, cioè da quella successiva alla mancata mestruazione, la presenza del nascituro e il suo cuore che batte.

L’assenza delle mestruazioni nei giorni in cui dovrebbero arrivare è sempre il primo segnale che indica alla donna che potrebbe essere in atto una gravidanza. In alcuni casi però può verificarsi un leggero sanguinamento che viene confuso con l’inizio del ciclo mestruale.

Si tratta invece delle cosiddette “perdite da impianto“: quando l’embrione completa il suo attaccamento alle pareti uterine può verificarsi la perdita di piccole macchie di sangue, generalmente di colore rosato o di poco più scure.

Sono anche altri i sintomi che segnalano la gravidanza ma che spesso non vengono nemmeno presi in considerazione semplicemente perché la donna non se ne accorge o li confonde con sintomi di altro. Può esserci una improvvisa e forte voglia di mangiare e un’avversione verso cibi che solitamente si apprezzano.

Anche avvertire un sapore metallico in bocca è un indicatore: deriva dai cambiamenti ormonali in atto. È possibile che ci siano episodi di mal di testa e senso di vertigine. Ancor prima delle classiche nausee, frequenti nella maggior parte delle donne, ma in molte del tutto assenti, ci sono cambiamenti dell’umore.

Anche la pelle si modifica e può presentarsi acne e rossore in alcune parti del volto. Pure la congestione nasale sembra essere un sintomo, che naturalmente si confonde facilmente con infiammazioni alle vie respiratorie, e non si penserebbe mai che invece indica una trasformazione in corso nel corpo: l’arrivo di un bambino.