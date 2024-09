È davvero pericoloso dormire supine in gravidanza? Tutta la verità

Dormire supine in gravidanza è davvero così pericoloso come dicono? Solo ora spunta tutta la verità: cosa è consigliato.

La gravidanza è uno dei periodi più belli che una donna, insieme al suo partner, possa vivere. Tuttavia, si tratta di un momento particolarmente delicato per lei, che deve essere vissuto in piena tranquillità e, soprattutto, lontano da stress e timori inutili.

Per quanto possa essere emozionante avere una nuova vita dentro di sé, è pur vero che le ansie e preoccupazioni di questo periodo sono davvero alle stelle. Ogni singola cosa fa temere il peggio ed anche l’azione più comune, seppure quella banale, può originare quesiti ed ansie.

Molte donne in dolce attesa, ad esempio, credono che dormire supine non sia affatto la cosa giusta da fare, soprattutto per la salute del bambino, ma è davvero così? Stando ad alcuni studi condotti nel corso degli anni, sembrerebbe che sia stato sempre sconsigliato alle donne incinte di dormire a pancia all’aria dal momento che si sarebbero potute apportare delle grosse conseguenze, anche piuttosto gravi, al feto. A distanza di anni, però, arriva tutta la verità.

Come dormire in gravidanza? La verità viene svelata dopo anni

Tra i tantissimi argomenti che riempiono la testa della futura mamma di ansie e preoccupazioni, c’è sicuramente la posizione più corretta da assumere quando si dorme. Tantissime donne, infatti, ritengono che, durante il terzo trimestre della gestazione, coricarsi supine o, addirittura, sul fianco destro non sia affatto corretto. E il motivo non sarebbe affatto così scontato. Secondo alcuni studi, infatti, sembrerebbe che queste due posizioni, per via del peso dell’utero e del feto, potrebbero andare a comprimere l’aorta e la vena cava, andando a ridurre l’apporto di sangue alla placenta.

Insomma, se apparentemente queste due posizioni sembrano essere piuttosto innocue, nascondono una verità piuttosto sconcertante. Ecco, ma è davvero così? Stando a quanto si apprende dalle parole dell’esperta sul suo canale Instagram @ostetrica_alessandra_bellasio, sembrerebbe che un allarme del genere non corrisponda alla realtà dei fatti. Pare, infatti, che questo studio sia stato compiuto su un piccolo campione di donne. E che, quindi, non possa dare un risultato attendibile.

Dal canto suo, l’ostetrica parla di un altro studio, compiuto su una grande quantità di donne, rivela che non ci sono rischi correlati alla posizione di addormentamento. Pertanto consiglia di prendere sonno sul fianco sinistro, non prestando particolare attenzione a quello che accade di notte.