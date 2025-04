Denti dei bambini: la sigillatura è utile? Vantaggi, svantaggi e consigli dell’esperto

La salute orale dei bambini è una preoccupazione comune tra i genitori, che cercano di adottare le migliori strategie per assicurare ai loro figli un sorriso sano.

Una delle tecniche preventive più discusse in ambito odontoiatrico è la sigillatura dei denti, volta a proteggere i molari permanenti dall’insorgenza della carie. Ma quali sono i dettagli di questa pratica e i suoi vantaggi e svantaggi?

La sigillatura dentale impiega resine o altri materiali per coprire i molari permanenti, rendendone la superficie più liscia e meno esposta agli attacchi della carie.

Vantaggi e svantaggi di sigillare i denti

Questo trattamento è particolarmente utile per i molari, che presentano solchi profondi in cui possono facilmente accumularsi residui di cibo e batteri. Il materiale, in forma liquida, penetra nei solchi del dente e poi solidifica, formando una barriera protettiva contro l’infiltrazione di cibo e batteri. In alcuni casi, può essere necessario sanificare i solchi prima della sigillatura, se già interessati da inizi di carie.

Si raccomanda di effettuare la sigillatura non appena i primi molari permanenti fanno la loro comparsa, generalmente intorno ai 6 anni di età. Questo perché i nuovi denti emergono in una bocca ancora piccola, rendendoli difficili da pulire adeguatamente. La tempestività del trattamento ne aumenta l’efficacia nella prevenzione delle carie.

Dal punto di vista economico, il costo della sigillatura varia tra i 30 e i 70 euro a dente, un investimento considerato vantaggioso rispetto ai costi per trattare problemi dentali più gravi. I benefici di questa pratica sono notevoli, con studi che dimostrano una riduzione significativa del rischio di carie nei primi anni successivi all’applicazione. Tuttavia, è cruciale ricordare che nessun trattamento è efficace al 100%. La durata dell’efficacia dipende dalla qualità del materiale utilizzato e dalla sua corretta applicazione.

Nonostante la sigillatura dei denti nei bambini non presenti vere controindicazioni, è importante assicurarsi che il materiale non influisca negativamente sulla corretta occlusione dei denti. Per ridurre l’ansia del bambino legata alla visita odontoiatrica, è essenziale scegliere professionisti esperti nel trattamento pediatrico. Un approccio ludico, come mostrare gli strumentali su un pupazzo o organizzare giochi simulati, può aiutare a familiarizzare con l’ambiente dentistico, riducendo lo stress associato all’intervento.

Mentre ogni famiglia, insieme al proprio odontoiatra, valuta le opzioni migliori per la salute orale dei propri figli, la sigillatura emerge come uno strumento prezioso nella prevenzione delle carie dentali nei bambini. Con informazioni accurate e l’assistenza di esperti qualificati, affrontare questo trattamento può rappresentare un passo importante verso una vita adulta con sorrisi sani e luminosi.