I test di gravidanza danno falsi positivi in questi casi: è bene saperlo

I moderni test di gravidanza sono affidabili. Determinate condizioni, tuttavia, possono causare un falso positivo.

La ricerca di una gravidanza può essere un viaggio davvero emozionante. Durante questo percorso, si provano emozioni diverse. C’è chi si sente speranzoso e pieno di ottimismo e chi, al contrario, viene travolto dall’ansia. Ciò dipende sia dal carattere delle persone coinvolte sia dalle circostanze. Un concepimento che tarda ad arrivare può generare frustrazione, ansia e paura. La maggior parte delle donne, davanti al sospetto di un eventuale gravidanza, acquistano, in farmacia, un test specifico.

Quelli moderni sono affidabili, sicuri e facili da eseguire. Bastano poche gocce di urina per avere un risultato rapido. In alcuni casi, però, si può assistere alla presenza di un falso positivo. Ecco quando può succedere.

Quando il test di gravidanza sbaglia: ecco perché si verifica un falso positivo

I test di gravidanza sono facili da usare. Si possono acquistare in farmacia, su Internet o anche nei supermercati più forniti. Alcuni sono in grado di rilevare anche il numero di settimane, altri, invece, si limitano a fornire una risposta negativa o positiva. Riesce a identificare la presenza o l’assenza di un concepimento attraverso la misurazione di un ormone chiamato beta-HCG.

Nella maggior parte dei casi, questi presidi sono affidabili. La tecnologia moderna ha permesso di renderli sensibili e accurati. Nonostante questo, ci possono essere dei falsi positivi. Non si tratta di un’eventualità frequente, ma non è del tutto da escludere. Il consiglio, quindi, è di mettersi in contatto con il medico dopo aver ricevuto un esito affermativo. Così facendo, sarà possibile cominciare a programmare subito i prossimi passi da compiere.

Ecco le cause principali di un falso positivo: