Carta spesa 500€, posso fare più acquisti durante il giorno o c’è un limite?

È iniziata, da una settimana, la distribuzione della Carta Dedicata a te 2024 e molti si chiedono se esistono limiti di spesa: tutte le informazioni in merito.

Dopo essere stata introdotta nel 2023 per la prima volta, è tornata anche quest’anno è tornata la Carta Dedicata a te la cui distribuzione è ufficialmente iniziata lunedì scorso. Ad usufruire del contributo da 500 euro saranno 1,3 milioni di nuclei familiari.

Gli importi verranno erogati sulle prepagate e potranno essere utilizzati per acquistare beni alimentari di prima necessità, rifornimento di carburante e abbonamenti al trasporto pubblico locale. Con l’inizio della distribuzione, in molti si sono posti alcune domande relative all’uso della social card, ad esempio se esiste un limite giornaliero di spesa. Vediamo la risposta al quesito.

Carta Dedicata a te, a chi è destinata la misura: i requisiti

Da una settimana è iniziata la distribuzione della Carta Dedicata a te, il contributo economico da 500 euro che è stato riconosciuto alle famiglie in difficoltà economiche.

In particolare, come stabilito dal decreto attuativo, le social card verranno assegnate ai nuclei familiari con un Isee non superiore ai 15mila euro ed i cui componenti non siano già percettori di altri sussidi economici, come Assegno di Inclusione o NASpI. Sono state previste anche delle priorità per l’erogazione: è stata data precedenza ai nuclei familiari con figli piccoli e Isee più basso. Le liste dei beneficiari sono state stilate dall’Inps in collaborazione con i Comuni che hanno già provveduto alle pubblicazioni delle graduatorie. Non è stato, dunque, necessario inoltrare domanda.

Chi è stato inserito negli elenchi, consultabili sulle sezioni apposite dei siti dei vari Comuni, potrà, dunque, procedere con il ritiro della prepagata presso gli uffici postali presentando la comunicazione ricevuta. Per quanto riguarda, invece, i soggetti che hanno ricevuto la social card lo scorso anno e rientrano nuovamente nelle graduatorie, gli importi verranno caricati sulla PostePay di cui sono già in possesso.

Limiti carta e cosa acquistare

Ritirata la social card, si potranno acquistare beni alimentari di prima necessità, carburante e abbonamenti al trasporto pubblico. Sono previsti anche sconti sui prodotti e sul carburante presso i negozi che aderiscono all’iniziativa. Per chi si chiede se esistono limiti di spesa giornaliera, è bene sapere che non sono previsti, dunque, si possono effettuare più pagamenti nello stesso giorno, ma sempre presso le attività convenzionate e legate ai beni sopra citati.

È, però, obbligatorio effettuare il primo acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024, pena la decadenza della misura, mentre le intere somme dovranno essere utilizzate entro il 28 febbraio 2025. In caso contrario, il saldo rimanente non potrà più essere utilizzato.