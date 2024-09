Scatoletta tonno, non aprirla più con le mani: c’è il trucco del cucchiaio

La scatoletta di tonno non deve essere aperta solo con le mani, ma c’è un trucco che permette di aprirla con un cucchiaio: ecco che cosa fare.

Ci sono alcune cose che risultano difficili anche se all’apparenza sembrano la cosa più semplice del mondo, come ad esempio aprire le scatolette di tonno. Un’attività che si fa spesso ma che potrebbe essere ostica, soprattutto perché il rischio è che si spezzino le unghie o, peggio, che si rompa la linguetta.

È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, cercare di aprire la scatoletta di tonno e rimanere con un’unghia spezzata o con la linguetta in mano. Ma questo è il meno peggio, visto che il rischio di tagliarsi e farsi male è ampio, senza contare il fatto che si potrebbe buttare la scatoletta intera e non aperta. Per evitare sprechi o ferite, c’è un trucco che permette di aprire la scatola con un cucchiaio, a spiegarlo è stato un tiktoker sul suo profilo, dove ha rivelato il consiglio a tutti gli utenti.

Aprire la scatoletta di tonno con un cucchiaio: ecco come fare

Il tonno è tra gli alimenti più consumati dagli italiani, questo perché è saporito, versatile e facilmente abbinabile, ottimo sia per un primo che per un secondo. Tuttavia, la parte più ostica è propri quella dell’apertura, visto che in molti trovano delle difficoltà quando bisogna aprire la scatoletta.

Ad andare in soccorso degli utenti social è stato Marco Critelli, il tiktoker che sul suo profilo ha rivelato il trucco del cucchiaio per aprire facilmente la scatoletta di tonno. Tutto ciò che bisogna fare, infatti, è prendere un cucchiaio e tenere la lattina del tonno con una mano ben ferma, avendo cura di rivolgere l’apertura verso se stessi.

Una volta fatto, usare il cucchiaio con l’altra mano e inserire il manico nella linguetta e avere accortezza nel farlo arrivare fino in fondo. Un altro passaggio è ruotare la linguetta, facendo sempre molta attenzione a dirigere la parte concava verso la zona centrale della scatoletta. Poi basta esercitare un po’ di pressione e la scatoletta si aprirà facilmente.

Come si può notare, si tratta di pochi e semplici passaggi che permettono di aprire la scatoletta subito, senza sforzi e senza il rischio di farsi male. Un’ottima strategia che si può mettere in pratica con tutti i barattoli che presentano un’apertura simile a quella del tonno.