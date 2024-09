Come pulire i peluche dei bambini senza lavatrice: in solo 30 minuti saranno come nuovi

I giocattoli dei bambini possono raccogliere germi e batteri, intervieni adottando delle piccole strategie: come pulire i peluche.

Chi ha dei bambini in casa, quotidianamente deve occuparsi di diverse faccende domestiche, dai cui per nessun motivo può esimersi. Lavare i pavimenti con molta frequenza e mantenere gli ambienti in ordine e super profumati non è tutto quello con cui i genitori si ritrovano a dover fare i conti ogni giorno. C’è un altro aspetto che non andrebbe mai sottovalutato e questo riguarda i giocattoli.

Questi oggetti non mancano mai e accompagneranno i piccoli per i primi anni di vita. In commercio ne esistono innumerevoli, ma quelli più diffusi, specie per i neonati, sono i peluche. Purtroppo, questi deliziosi e morbidi oggetti non sono esenti dall’accumulo di polvere e sporcizia e, il più delle volte, accade di non rendersene conto di quanto lo siano. Si tratta di una condizione sui cui vigilare con attenzione per scongiurare spiacevoli inconvenienti.

Peluche dei bambini, come pulirli?

I peluche sono il primo gioco che i più piccoli stringono fra le mani e che li accompagnerà per i primi anni di vita. A tal proposito, bisognerebbe sapere che alcuni in particolare potrebbero risultare pericolosi per il bimbo. Inoltre la loro pulizia non andrebbe mai sottovalutata, una questione che dovrebbe stare al centro dell’attenzione quotidianamente. I più piccoli tendono a portare tutto verso la bocca ed è bene sottolineare un aspetto fondamentale: questi oggetti raccolgono più polvere di quello che pensiamo. Per fortuna, non c’è da disperare perché si può mettere in pratica un rimedio infallibile. Non sarà necessario l’utilizzo di prodotti costosi, ma soprattutto non sarà necessario ricorrere all’utilizzo della lavatrice.

In merito, possiamo anche dire che c’è chi preferisce lavarli a mano. In ogni caso, è sempre meglio rivedere le etichette indicate sul peluche. Detto ciò, adesso possiamo passare al metodo che ci può aiutare se abbiamo voglia di riportare a nuovo i giochi del nostri bambini ma non vogliamo utilizzare la lavatrice. Ti spieghiamo tutto quello che c’è da fare. Per portare a termine tutto ci serviremo di un noto prodotto in casa, stiamo parlando del bicarbonato di sodio.

I passaggi per portare a nuovo i peluche

Lo abbiamo detto, è fondamentale occuparsi dei peluche, i bambini, infatti, tendono a metterli in bocca, per questo un intervento tempestivo potrebbe risolvere ogni problema. Il trucco che stiamo per spiegarvi richiede l’uso del bicarbonato di sodio. All’interno di una busta in plastica richiudibile mettiamo dentro il peluche e aggiungiamo 5 cucchiai di bicarbonato (regoliamoci con le dosi in base alla grandezza). In seguito, chiediamo tutto e cominciamo a muovere e sbattere il sacchetto, così facendo l’ingrediente raggiungerà qualsiasi punto, poi attendiamo circa 30 minuti e svuotiamo tutto: il peluche non emanerà nessun cattivo odore e la polvere sparirà. Per essere certi, possiamo introdurre il nostro oggetto in lavatrice, così da levare ogni residuo di bicarbonato.