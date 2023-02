Bambini piccoli, non dargli mai questi peluche per dormire: rischi grosso

I bambini adorano addormentarsi con il loro peluche preferito. Ma, attenzione: in commercio ve ne sono alcuni che potrebbero nuocere alla loro salute.

I rischi che si corrono quando in casa c’è un bambino piccolo sono innumerevoli: per cui, i genitori devono stare molto attenti, sempre, in ogni momento, in ogni istante. Anche quando vanno a dormire.

Non lasciate che i vostri cuccioli si addormentino con questi pupazzetti tra le braccia, i rischi sono molteplici. Ma perché bisogna preoccuparsi? Cosa potrebbe accadere in realtà?

Attenzione a questi peluche, i più piccoli rischiano

I bambini specie i più piccoli, adorano accoccolarsi nella loro culla o nel lettino stringendo tra le mani il peluche preferito. Si tratta di un gesto che infonde loro calore, protezione e che non gli fa temere il buio della notte, quando in casa le luci si spengono. I più piccini ricercano nel fidato amico un “surrogato” di mamma e papà capace di infondere sicurezza e tranquillità, così da abbandonarsi al sonno in totale serenità.

I genitori sono consapevoli che il loro bimbo o la loro bimba necessita del peluche preferito per favorire l’addormentamento, ecco perché spesso gliene regalano uno. Ma, attenzione perché negli ultimi tempi una notizia ha destato particolare preoccupazione. Cosa sta accadendo?

Non di rado i genitori lasciano dormire i loro figli con peluche e borse termiche accanto. Mamma e papà, in buona fede vorrebbero assicurarsi che non abbiano freddo nel corso della notte e così scongiurano questa evenienza. Ma c’è da fare particolare attenzione a questi prodotti termici che seppur risultino essere in linea con le direttive di sicurezza possono diventare pericolosi.

Uno studio recente lo conferma, mamma e papà devono fare attenzione

Di recente, questi prodotti sono stati analizzati e le risultanze dell’indagine condotta dal Department of Health dell’Australia fanno riflettere. Gli studiosi hanno effettuato dei test da laboratorio su 29 campioni, facendoli riscaldare quattro volte in più rispetto alle indicazioni della casa fornitrice. I risultati hanno evidenziato che molti di questi prodotti hanno superato i 150°C di temperature interne.

Il rischio è quello di veder divampare un incendio o di procurare lesioni ai piccoli. Per questo è consigliabile non lasciare i bambini nelle vicinanze, soprattutto durante la notte. Anche se il peluche o la borsa termica è conforme a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, sarebbe sempre opportuno sorvegliare i piccoli, non lasciarli mai completamente soli se hanno tra le braccia questi prodotti.

Il consiglio è dunque quello di tornare ai vecchi cari pupazzi di stoffa che sono anche più semplici da pulire! E, se proprio si desidera dargli maggiore calore, mettere una copertina in più.