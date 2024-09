Le ricette sono più buone se usi queste mele: tipologie e caratteristiche

Le mele sono degli ingredienti versatili in cucina ma per delle ricette perfette sarebbe meglio utilizzare certe tipologie. Ecco quali.

Le mele, oltre ad essere dei frutti gustosi, succosi e pieni di virtù, sono anche degli ingredienti versatili in cucina. Oltre che nelle classiche preparazioni dolci (torta di mele, frittelle e così via), si prestano anche a ricette salate, per creare un ottimo contrasto di sapori.

Ma non tutte le mele sono uguali, quindi affinché le proprie ricette escano perfette, ci sono alcune tipologie che bisognerebbe preferire ad altre. Ecco quali scegliere.

Le mele perfette per le proprie ricette

Gustate soprattutto a colazione oppure come spuntino di metà mattina o pomeriggio, le mele sono dei frutti straordinari, ricchi di antiossidanti e vitamine preziose. In cucina, poi, sono estremamente versatili, sia in ricette dolci che salate.

In natura esistono più di 7500 varietà diverse di mele ma ce ne sono 7 che sono perfette per le proprie ricette, vale a dire:

Fuji, di colore rosa chiaro maculato su sfondo giallo-verde, sono delle mele estremamente dolci e che piacciono a grandi e piccini.

Red delicious, la classica mela dal colore rosso brillante. Ha una buccia dura ed è meno dolce delle altre. È ottima per fare dei frullati ricchi di virtù.

Golden delicious, ha una polpa di colore giallo brillante e si caratterizza per essere croccante e succosa. Essendo molto dolce, se impiegata nelle proprie ricette, conviene utilizzare meno zucchero rispetto al normale.

Gala, ha un sapore simile alla pera e una consistenza croccante. Anche se è poco conosciuta come specie, è perfetta per preparare un'ottima torta di mele.

Granny Smith, è la mela di colore verde brillante, con sapore leggermente aspro e con pochi zuccheri. È perfetta per chi è attento alla linea e non vuole rinunciare alla bontà della frutta.

Honey Crisp, sono le mele più grandi e succose. Si caratterizzano per un colore rosso-arancio su sfondo verde-giallo chiaro e si conservano più a lungo rispetto alle altre specie.

Pink lady, è una mela ricca di vitamina C, leggermente aspra e molto dolce. Il colore, come dice il nome, è rosato.

Tutte e 7 queste tipologie di mele si prestano per creare delle ottime ricette, sia dolci che salate. Alcune sono perfette per frullati rinvigorenti, altre per creare delle torte o delle frittelle mentre altre per arricchire con croccantezza dei piatti salati.